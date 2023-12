Arbeitsrichter urteilt: Krankschreibung nach Kündigung kann Gehalt kosten

Es trägt einen bitteren Beigeschmack: Kündigen, sich krankmelden und sofort am ersten Arbeitstag in der neuen Firma kerngesund antreten. Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber macht das misstrauisch – und ein Gericht bestätigt nun, zu Recht. Das Bundesarbeitsgericht (BAG) in Erfurt ist der Ansicht, dass Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen eines Beschäftigten, die passgenau in die Kündigungsfrist fallen, infrage gestellt werden können.

Anzeige Anzeige

Krankschreibung nach Kündigung: Zweifel angebracht?

Der Beweiswert ärztlicher Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen könne erschüttert sein, „wenn der arbeitsunfähige Arbeitnehmer nach Zugang der Kündigung eine oder mehrere Folgebescheinigungen vorlegt, die passgenau die Dauer der Kündigungsfrist umfassen“, heißt es im Urteil (5 AZR 137/23) der höchsten deutschen Arbeitsrichter. Verhandelt wurde ein Fall aus Niedersachsen.

Geklagt hat ein ehemaliger Helfer eines Unternehmens, der einen Tag bevor ein Kündigungsschreiben bei ihm eintraf, eine Krankschreibung vorlegte, die er bis zum Ende seiner Kündigungsfrist zweimal verlängert hat. Mit dem Ende der Kündigungsfrist und dem Antritt im neuen Job, war der Mann wieder gesund. Der alte Arbeitgeber verweigerte daraufhin jedoch die Entgeltfortzahlung, worauf der ehemaliger Helfer widersprach und in den Vorinstanzen auch Recht bekam.

Anzeige Anzeige

Krankschreibung rechtens? Einzelfall ist entscheidend

Die Revision vor dem Bundesarbeitsgericht scheiterte jedoch für den größeren Teil der Kündigungsfrist, obwohl der Kläger „die von ihm behauptete Arbeitsunfähigkeit mit ordnungsgemäß ausgestellten ärztlichen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen nachweisen“ konnte.

Die Krankschreibung könne angezweifelt werden, wenn der Arbeitgeber nachvollziehbare Umstände darlegen beziehungsweise Beweise vorlegen könne, die bei einer „Gesamtbetrachtung Anlass zu ernsthaften Zweifeln an der Arbeitsunfähigkeit des Arbeitnehmers geben“, so das Bundesarbeitsgericht.

Anzeige Anzeige

Der Fall ist jedoch kein Präzedenzfall, der Krankschreibungen, die in die Kündigungsfrist fallen, grundsätzlich anzweifelt. Die Umstände des Einzelfalls bleiben weiterhin zu bewerten.

In eigener Sache: In unserem t3n-Guide lernst du, Klarheit über die eigenen Prioritäten zu erlangen und fokussierte Entscheidungen zu treffen. Lerne mit unseren Praxisguides mehr für deinen Job! In unserem t3n-Guide lernst du, Klarheit über die eigenen Prioritäten zu erlangen und fokussierte Entscheidungen zu treffen. Lerne mit unseren Praxisguides mehr für deinen Job! Hier geht’s zum Shop!

Arbeitsalltag: 10 Diagramme und Grafiken, die wir fühlen!

10 Bilder ansehen Instagramer Matt Shirley illustriert Arbeitsalltag: 10 Grafiken, die wir fühlen Quelle: Matt Shirley

Mehr zu diesem Thema