Kündigungen per Whatsapp vielleicht bald möglich – aber bitte mit Stil!

Liebe Leserinnen und Leser, wer ein Arbeitsverhältnis aufkündigen will, muss das in schriftlicher Form machen. Passende Mustervorlagen gibt es dafür im Netz. Auch KI-Apps wie ChatGPT und Co können helfen. Tatsächlich sind damit aber den digitalen Helfern auch schon Grenzen gesetzt. Denn eine Kündigung elektronisch zu übermitteln, ist bisher ausgeschlossen. Doch das geplante Bürokratieentlastungsgesetz soll das ändern.