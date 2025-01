Macbook öffnen, ohne es anzuschalten? Mit diesem Trick von Apple geht’s

Macbook-Nutzer:innen werden es kennen: Jedes Mal, wenn ihr euer Macbook öffnet, schaltet es sich automatisch an. Selbiges gilt, wenn ihr eine Stromquelle an den Laptop anschließt. Das Verhalten ist von Apple so vorgesehen, um eine möglichst reibungslose Nutzung des Geräts zu ermöglichen. Doch sicherlich gibt es auch einige Macbook-User:innen, die diese Funktion stört.

So schaltet ihr den Auto-Start eures Macbooks ab

Wenn ihr zu der Gruppe von Nutzer:innen gehört, die ihr Macbook ausschließlich über den Anschaltknopf starten wollen, gibt es eine gute und eine etwas schlechtere Nachricht. Die gute ist, dass sich die Macbook-Funktion abschalten lässt. Die etwas Schlechtere: Ihr könnt das nicht einfach in den Einstellungen eures Apple-Geräts machen, sondern müsst über das Terminal etwas tiefer in das System eingreifen.

Wie Caschys Blog zuerst berichtete, sieht Apple nämlich nur eine Änderung per Startbefehl im Terminal vor. Dafür hat der Hersteller sogar eine eigene Support-Seite eingerichtet. Wollt ihr also das Startverhalten eures Macbooks ändern, öffnet die Spotlight-Suche und gebt dort Terminal ein. Alternativ könnt ihr den Finder öffnen und anschließend auf Programme klicken. Wählt dort den Ordner Dienstprogramme und schließlich Terminal aus.

Dort könnt ihr jetzt drei verschiedene Codes eingeben, um das Startverhalten eures Macbooks zu ändern. Der Code sudo nvram BootPreference=%00 sorgt dafür, dass sich euer Macbook nie von allein anschaltet – egal, ob ihr es öffnet oder eine Stromquelle ansteckt. Der Code sudo nvram BootPreference=%01 sorgt hingegen dafür, dass sich das Macbook nicht mehr anschaltet, wenn es geöffnet wird. Wird eine Stromquelle angeschlossen, schaltet es sich weiterhin ein.

Zu guter Letzt sorgt der Code sudo nvram BootPreference=%02 für das Gegenteil und deaktiviert nur das Anschalten bei einer Stromquelle. Gebt ihr die Codes ein, werdet ihr zudem aufgefordert, die Änderungen mit eurem Systempasswort zu bestätigen. Wollt ihr die Änderungen später rückgängig machen, geht das auch über einen Code im Terminal. Dieser lautet sudo nvram -d BootPreference.

Mit dem Terminal solltet ihr jedoch nicht leichtfertig herumspielen.

Gratis-Apps, die euren Mac besser machen

