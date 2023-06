Ein Ding der Unmöglichkeit: Wie mich die Mail-Sicherung zwischen Windows und iOS in den Wahnsinn trieb

Es fing harmlos an: Ich wollte meine E-Mails sichern, von einem Outlook-Konto. Als ich damit begann, rechnete ich mit einigen Klicks, einer Wartezeit für die Übertragung und einem Erfolg. Aber es kam anders.

Beginnen wir mit dem Hintergrund des Auftrags: Ein E-Mail-Account, den ich nutzte, sollte deaktiviert werden. Allerdings musste ich die Inhalte daraus vorher sichern. Mit der Deaktivierung wurde der Account für mich nicht mehr zugänglich, eine Anmeldung über einen Browser war damit nicht mehr möglich. Daher musste ich alle E-Mails lokal sichern. Zudem nutzte ich den Account über ein Windows-Gerät, die Sicherung musste allerdings auf einem Macbook landen, da auch der Windows-Laptop deaktiviert werden sollte.

Zeitplanung: Geht bestimmt schnell

Mit der Aufgabe machte ich mich im Feierabend ans Werk – mit der Einstellung: „Wird ja wohl nicht lange dauern.“ Also: Outlook-App auf dem Windows-Gerät öffnen, Dateien exportieren. Das klappte reibungslos, die Dateien wurden im pts-Format gespeichert. Ich war zufrieden und fuhr das Macbook hoch.

Auf dem Macbook installierte ich derweil die iOS-Variante von Outlook und meldete mich mit dem entsprechenden Account an. Die Mails waren damit auf meinem Apple-Gerät in der App, allerdings hingen sie in der App fest: Sollte das Gerät etwa kaputtgehen, könnte ich nicht mehr auf sie zugreifen und mich eben auch nicht mehr mit dem Account einfach neu anmelden.

Somit reichte die Speicherung in der App nicht aus. Ich musste die Dateien mindestens außerhalb eines Programms speichern, etwa auf meinem Desktop – bestenfalls würde ich sie in eine Cloud laden oder auf eine Festplatte ziehen. So oder so mussten die Mails also einmal aus der App raus und in einer passenden Datei gespeichert werden.

Ich hatte also pts-Dateien, die zwar die Anforderung erfüllten, außerhalb der App gesichert zu sein, allerdings nützten die mir für meine Apple-Geräte nichts: Ich konnte sie nicht importieren. Die Option „importieren“ war in Outlook hellgrau hinterlegt – damit konnte ich sie nicht anklicken.

„Importieren“ in hellgrau ist ein Problem

Das erste Mal zuckten meine Mundwinkel nach unten – was war da los? Laut der Microsoft-Anleitung sollte ich auf dieses „Importieren“ klicken. Das ging ja aber nicht. Der nächste Klick brachte mich zu einer gängigen Suchmaschine.

Immer wieder stieß ich auf die genannte Anleitung, die schließlich auch im Kleingedruckten das Problem zeigte: Die Funktion war für die neueste Outlook-Version nicht verfügbar, die Anleitung bezog sich auf andere Versionen. Die neusten Outlook-App-Version – das „neue Outlook“ – hatte nämlich eine tolle Funktion noch nicht: die Möglichkeit, andere Mails zu importieren.

Außerdem war auch das „Exportieren“, was mir die Dateien ja zur lokalen Speicherung iOS-kompatibel geliefert hätte, nicht verfügbar.

Rettung: Das „alte“ Outlook – oder doch nicht?

Ich sah mich der Lösung nah: Die alte Outlook-Version kann in der App wieder aktiviert werden. Das habe ich gemacht und meine Mundwinkel gingen nach oben, als ich in Dunkelgrau „Importieren“ las – es ließ sich anklicken. Sofort startete ich den Prozess. Übrigens: Zwischenzeitlich war ich schlafen gegangen, diese Lösung erreichte mich also erst am nächsten Tag.

Somit begleiteten mich zwei Laptops – einmal Windows, einmal iOS. Während der kleine Balken, dachte ich zumindest, langsam vorwärts rutschte, tippte ich eine Nachricht auf meinem Handy: „Es geht!!!!“ Ja, ich freute mich – das war der originale Wortlaut.

Es lädt nicht …

Die Freude war aber nur von kurzer Dauer. Der Balken bewegte sich nicht. „Sch*** Laptop“, murmelte ich. Als ich den Prozess abbrechen wollte, hängte sich das Apple-Gerät auf. Schließlich kam der harte Cool-down, gefolgt von einem Hochfahren und einem weiteren Versuch des Importierens.

Das passierte drei Mal, der Prozess begleitete mich über den ganzen Tag. Okay, die alte Outlook-App-Version zeigte die Möglichkeit an, sie funktionierte jedoch nicht. Mir kam eine neue Idee: Ich könnte den Account, der zu dem Zeitpunkt ja noch aktiv war, in das Apple-Mail-Programm laden. Damit wären meine Mails zwar erst einmal auch nur in dieser App, allerdings könnte ich dann die Export-Funktion der Apple-eigenen Anwendung nutzen. Das klappte schließlich. Allerdings werden die Dateien im mbox-Format heruntergeladen – damit sind sie für iOS kompatibel.

Funktion zum Importieren wird für Mac kommen

Die anderen Dateien, im für Windows-gängigen pts-Format, verwahre ich nun in einem Ordner – auf meinem Macbook. Das ist ein ziemlich sicherer Tresor, schließlich komme ich ja über meinen aktuellen Laptop nicht dran. Umgekehrt ist die mbox-Datei auf einem Windows-Laptop ebenfalls nicht nutzbar.

Mein alter E-Mail-Account ist mittlerweile deaktiviert, die Mails sind aber gesichert auf meinem Apple-Gerät. Für die Zukunft bin ich vorbereitet: Die Mails habe ich jetzt ja Mac- und Windows-kompatibel gespeichert.

Microsoft hat übrigens angekündigt, die „Importieren“-Funktion auch in der neuen Outlook-Version für Mac einzuführen. Einen genauen Zeitpunkt gibt es dafür aber noch nicht.

