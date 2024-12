Mariah Carey und Santa Tracker: Googles Christmas Easter Eggs und andere Überraschungen

Es sind nur noch wenige Tage bis Weihnachten und egal ob in den festlich beleuchteten Innenstädten oder im wuselnden Alltag des Digitalraums: die Feiertagsstimmung soll geschürt werden. Dazu trägt auch die marktführende Suchmaschine Google bereits mit dem Doodle zu saisonalen Feiertagen 2024 bei.

Anzeige Anzeige

Auf Google kannst du allerdings mit spezifischen Suchanfragen auch zu Easter Eggs gelangen, die dir Weihnachtsfreude und sogar Gaming-Spaß versprechen. Wir zeigen dir, mit welchen Suchanfragen du diese Bereiche findest und erklären, mit welchen weiteren Überraschungen das Unternehmen für SEOs, AI Fans, Pixel-User und jene aufwartet, die noch auf bestellte Geschenke warten.

Mariah Carey lässt es schneien, Christmas und der Santa Tracker: Google Easter Eggs zu Weihnachten

Eine kleine Layout-Anpassung zur Weihnachtszeit hat Google parat, wenn du in der Google-Suche Mariah Carey oder den Songtitel All I Want For Christmas Is You eingibst. Dann siehst du in den SERPs ein hellblaues Schneeflocken-Icon. Beim Tippen darauf lässt die Suchmaschine es auf deinem Screen quasi schneien.

Anzeige Anzeige

Die große Relevanz der Pop-Ikone Carey und insbesondere ihre zeitlosen Weihnachtsklassikers zeigt sich auch andernorts. Während der Song auf Spotify Anfang November ein Streaming-Plus von 350 Prozent erlebt hat, bietet beispielsweise Instagram ein dediziertes „Mariah Carey“-Chat-Theme an.

Zum Einstellen tippst du einfach in einem Chat auf den Chat-Namen und auf „Design“. Dort kannst du auch Optionen wie „Winter Wonderland“ oder „Frostig“ auswählen.

Anzeige Anzeige

Neben Mariah Carey steht zur Weihnachtszeit zweifellos eine Figur ganz besonders im Zentrum des Interesses: Santa Claus. Deshalb hat zum Beispiel OpenAI im Rahmen der Vorstellung umfassender neuer Optionen für den ChatGPT Advanced Voice Mode auch eine bis Ende des Monats verfügbare Santa-Stimme vorgestellt. Die kannst du auch schon testen, sofern du mindestens 13 Jahre alt bist. Santa leitet seine Antworten mit „Ho ho ho“ ein und kann auch Deutsch sprechen. Die Funktion ist für User ohne Abonnement ebenfalls verfügbar.

Zu Santa führt dich indes auch Google. Gibst du die Suchanfrage „Weihnachten“ oder „Christmas“ ein, kannst du über das Geschenk-Icon zum sogenannten Santa Tracker gelangen.

Dabei handelt es sich um einen bunten, vorweihnachtlichen Digitalraum, der diverse Interaktionsmöglichkeiten bietet. Zum einen zeigt ein Countdown an, wie lange es noch bis Weihnachten ist. Zum anderen können User auf Games, Museumsbesuche und Co. zugreifen.

Anzeige Anzeige

Im Bereich „Weihnachtsmann-Selfie“ kannst du Santa sogar föhnen und rasieren, im Code Lab kannst du Bilderrätsel lösen und du kannst die Story von Ollie, dem Narwal, in einem Gedicht verfolgen.

Der Santa Tracker bietet einen weihnachtlichen Zeitvertreib für die ganze Familie. Dafür hat das Unternehmen sogar einen Familienleitfaden angelegt, um alle Features vorzustellen. Mit Erlaubnis der Eltern können Kinder ab 13 Jahren mit dem Google Assistant und einem über Family Link verwalteten Konto interessante Informationen vom Weihnachtsmann – und Weihnachtswitze – erhalten.

Hilfreiche Informationen zum aktuellen Aufenthaltsort von Geschenken, die nicht von Santa, sondern von einem Lieferdienst gebracht werden, möchte Google dank des im Dezember vorgestellten und optimierten Features Package Tracking in Gmail ermöglichen. Das ist aber noch auf die USA beschränkt.

Anzeige Anzeige

Für noch mehr positive Überraschungen sorgte Google rund um Nikolaus mit einer Reihe neuer Funktionen für Pixel User, darunter eine personalisierte Version des KI-Bots Gemini mit gespeicherten Informationen der User.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Und Gemini wird immer leistungsfähiger. Ebenfalls noch vor Weihnachten hat Google Gemini 2.0 vorgestellt und damit das bisher leistungsfähigste eigene KI-Modell in der Version Flash für erste User zur Verfügung gestellt. Über die Gemini API in Vertex AI und das Google AI Studio ist die 2.0 Flash-Version bereits zum Testen verfügbar. Dabei kannst du etwa Fragen stellen, deinen Screen teilen oder auch per Video Gemini zeigen, was du analysiert haben möchtest. Außerdem können User mobil und via Desktop im Web bereits die experimentelle Version von Gemini 2.0 nutzen. Anfang 2025 sollen weitere Produkte mit Gemini 2.0 ausgestattet werden.

Noch eine Überraschung im Suchbereich hat Google jüngst präsentiert – wenngleich diese mit weniger Freude aufgenommen worden sein dürfte. Nach der großen Vorstellung der Suchtrends für das Jahr 2024 – von Stefan Raab und teurer Butter zu Taylor Swift und Ringelröteln – folgte der Launch des December 2024 Core Updates als Schock für viele in der SEO-Branche. Dieses Update folgt unmittelbar auf die Beendigung des November 2024 Core Updates, ist bereits äußerst volatil und wird auch über die Weihnachtstage laufen.

Anzeige Anzeige

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von X Corp., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von X Corp. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von X Corp., jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Doch Google hat eine Erklärung für den unerwarteten Zeitpunkt parat. In einem Blog-Eintrag erklärt das Unternehmen, man versuche Updates Ende November und Mitte Dezember zu vermeiden. Das sei jedoch nicht immer möglich. Wenn das Unternehmen Updates für die Suche über mehrere Monate entwickelt, „veröffentlichen wir sie, sobald sie fertig sind“, so Google.

Der Artikel stammt von Niklas Lewanczik aus der OnlineMarketing.de-Redaktion und wird im Rahmen einer Content-Kooperation auf t3n veröffentlicht.