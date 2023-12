Das meistgewünschte Game auf Steam ist erschienen – und es wird verrissen

The Day Before Refund? (Foto: Fntastic / Mytona)

The Day Before, ein Spiel mit einer aufsehenerregenden Entwicklungsgeschichte und einem schwierigen Start, hat die Gaming-Community seit seiner Ankündigung durch einen beeindruckenden Trailer im Jahr 2021 in Atem gehalten.

Ursprünglich für 2022 geplant, erlebte das Spiel mehrere Verschiebungen – bis es schließlich gestern, am 7. Dezember, veröffentlicht wurde. Der Trailer stellte The Day Before als ein Open-World Zombie-MMO im Stil von The Last of Us vor, was sofort Aufmerksamkeit erregte.

Entwickelt von dem kleinen Studio Fntastic, löste das Spiel Skepsis aus, ob es wirklich das halten würde, was es versprach, oder ob es sich überhaupt um ein echtes Spiel handelt. Trotz dieser Zweifel, oder vielleicht gerade deswegen, konnte es sich an die Spitze von Steams meistgewünschten Spielen setzen.

Der tatsächliche Release des Spiels führte jedoch zu gemischten Reaktionen, wobei sich viele Spieler über den Zustand des Spiels bei der Veröffentlichung enttäuscht zeigten.

Das Spiel ist leider echt

Mit der Veröffentlichung von The Day Before auf Steam konnten die Entwickler endlich die Existenz ihres kontroversen Spiels unter Beweis stellen. Doch ob dies als Erfolg gewertet werden kann, bleibt angesichts der aktuellen Reaktionen der Spieler fraglich.

Das Spiel, das lange von Mysterien und Skepsis umgeben war, wird momentan von den Steam-Nutzern überwiegend negativ bewertet. Von rund 11.000 Rezensionen sind lediglich 15 Prozent positiv.

Hauptkritikpunkte sind zahlreiche Bugs und Glitches sowie die Enttäuschung, dass das Spiel nicht den hohen Erwartungen gerecht wird. Besonders negativ aufgefallen waren zum Start die Verbindungsprobleme mit den Servern.

Zudem berichten viele Spieler von einem frustrierenden Fehler, bei dem sie direkt nach dem Start durch die Spielwelt fallen, wie ein X-Nutzer aufzeigt.

Kein Open-World-Survival-MMO

Viele Reviews kritisieren, dass das Spiel entgegen den Erwartungen weder ein Open-World- noch ein Survival-Game ist. Fehlende Survival-Mechaniken und eine im Vergleich zu den Ankündigungen relativ kleine Spielwelt verstärken das Gefühl der Irreführung.

Statt der versprochenen Offenheit und Überlebensaspekte präsentiert sich The Day Before eher als ein Extraction-Shooter, ähnlich wie Escape from Tarkov, allerdings mit wenig positivem Echo, wie die Reviews nahelegen.

Einige Reviews sind besonders scharf in ihrer Kritik, mit Aussagen wie: „Dieses Spiel ist ein Betrug.“ Oder: „Es stellt sich heraus, dass es sich um ein echtes Spiel handelt. Ich wünschte, es wäre nicht so.“

