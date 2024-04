Umfrage zeigt: Viele Chefs würden Mitarbeiter durch KI ersetzen

KI-Technologien erweitern zunehmend ihren Einfluss in Unternehmen und verändern dabei die Arbeitswelt. Eine Umfrage unter 3.000 amerikanischen Managern zeigt, dass fast die Hälfte (48 Prozent) davon überzeugt ist, ihr Unternehmen könnte profitieren, wenn dieses Jahr noch eine große Zahl von Mitarbeitern durch KI-Tools ersetzt würde.

41 Prozent der Befragten wollen den Wandel sogar zeitig vorantreiben. Sie hoffen, dass sie Angestellte noch in diesem Jahr durch kostengünstige KI-Tools austauschen können. Dass die Unternehmenskultur darunter leidet, befürchten die Manager offenbar nicht. Vier von zehn gaben an, dass ihr Team weiterhin gut funktionieren würde, wenn mehrere Mitarbeiter durch solche Technologien ersetzt würden. Einige Manager haben die Befürchtung geäußert, sie könnten in Zukunft weniger verdienen, da KI ihnen Teile ihrer Arbeit abnimmt.

Die Einführung von KI-Tools in Unternehmen ist weit fortgeschritten. Die Umfrage von Beautiful.ai hat ergeben, dass bereits 66 Prozent der Manager KI-Tools nutzen, um die Produktivität und die Effizienz in ihren Unternehmen zu steigern.

Mehr als 60 Prozent der Manager berichten allerdings, dass ihre Mitarbeiter Bedenken haben. Sie befürchten, durch den Einsatz von KI weniger wertvoll für das Unternehmen zu werden oder sogar ihre Jobs zu verlieren.

Rund die Hälfte der Manager selbst teilt diese Sorgen bezüglich potenzieller Gehaltseinbußen durch KI. Dennoch setzen 64 Prozent der Manager die Technologie ein, um ihre Teams zu verwalten.

KI weiter auf dem Vormarsch

Der Einsatz von KI hat das Potenzial, viele Arbeitsplätze zu ersetzen und den Unternehmen dadurch Kosten einzusparen. Allerdings bleiben aus der Umfrage spezifische Details, etwa, in welchem Umfang Mitarbeiter ersetzt werden können und welche Rollen besonders betroffen sind, unbeantwortet.

