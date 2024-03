Falscher Alarm: Angeblicher Meteorit war doch nur irdischen Ursprungs

Im Jahr 2023 gelang es Forschern, außerirdische Materialien in der Nähe der Manus-Insel in Papua-Neuguinea vom Grund des Ozeans zu bergen. Diese Entdeckung folgte fast ein Jahrzehnt nach einem Ereignis im Jahr 2014, als ein Meteorit in die Erdatmosphäre eintrat.

Aufgrund seismischer Daten, die von einer Station auf der Insel aufgezeichnet wurden, nahmen die Wissenschaftler an, dass der Meteorit in dieser Region eingeschlagen hatte. Eine kürzliche Untersuchung durch ein Team der Johns Hopkins Universität brachte jedoch eine Wende.

Die seismischen Daten hatten ihren Ursprung nicht in diesem Ereignis. Stattdessen deutet die Forschung darauf hin, dass die Aufzeichnungen sehr wahrscheinlich durch einen vorbeifahrenden Truck verursacht wurden.

War es doch nur ein Truck?

Benjamin Fernando, ein Planetenseismologe an der Johns Hopkins University und Leiter der Forschung, sagte dazu, dass das seismische Signal im Laufe der Zeit seine Richtung änderte und genau einer Straße entsprach, die am Seismometer vorbeiführt.

Ob es wirklich ein Lkw war, lässt sich nicht abschließend klären. Dennoch konnte das Team belegen, dass es dort zahlreiche solcher Signale gibt, die alle Merkmale aufweisen, die typisch für einen Lkw sind.

Die Ergebnisse dieser Studie werden am 12. März auf der Lunar and Planetary Science Conference in den USA präsentiert. Der tatsächliche Einschlagsort des Meteoriten lag etwa 160 Kilometer entfernt von der Stelle, an der man ursprünglich annahm, außerirdische Meteoritenteile geborgen zu haben, behaupten die Forscher.

Was wurde dort aus dem Wasser geholt?

Das wirft die Frage auf, was stattdessen aus dem Wasser geborgen wurde. Laut den Forschern könnten die geborgenen Materialien winzige Partikel von gewöhnlichen Meteoriten sein oder von anderen Meteoriten, die durch Materialien auf der Erde kontaminiert wurden.

„Was auch immer auf dem Meeresboden gefunden wurde, es steht in keiner Verbindung zu diesem speziellen Meteoriten, ganz gleich, ob es sich um einen natürlichen Weltraumfelsen oder ein Stück eines außerirdischen Raumschiffs handelt – auch wenn wir stark davon ausgehen, dass es nicht von Außerirdischen stammt“, erklärte Fernando.

