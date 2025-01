Microsoft ändert Login-Standard: So hältst du dein Konto sicher

Microsoft nimmt Änderungen am Login-Standard vor: Wie The Verge berichtet, bleiben Nutzer:innen ab Februar nach der Anmeldung in ihrem Microsoft-Konto automatisch eingeloggt – es sei denn, sie melden sich aktiv ab oder nutzen den privaten Modus ihres Browsers. Die Änderung betrifft alle, die Microsoft-Dienste wie Outlook oder Onedrive nutzen, und ist besonders für Anwender:innen relevant, die regelmäßig an öffentlichen Computern arbeiten.

Neue Standardeinstellung für den Login

Bisher hat Microsoft seine Nutzer:innen bei der Anmeldung gefragt, ob sie eingeloggt bleiben möchten, um den Prozess bei der nächsten Sitzung zu erleichtern. Diese Option entfällt jetzt, da die automatische Anmeldung zum neuen Standard für Microsoft-Accounts wird. Die Änderung, permanent angemeldet zu bleiben, kann den Komfort erhöhen, birgt aber auch Risiken, insbesondere in öffentlichen Umgebungen wie Bibliotheken, Co-Working-Spaces oder bei der Nutzung fremder Geräte. Microsoft empfiehlt deshalb, die Funktionen zum privaten Surfen aktiv zu nutzen oder sich immer abzumelden, um möglichen Missbrauch zu vermeiden.

Wer regelmäßig an öffentlichen Computern arbeitet, sollte sich also frühzeitig an die neue Vorgehensweise gewöhnen, sich am Ende einer jeden Sitzung abzumelden. Andernfalls könnte dein Konto ungewollt zugänglich bleiben. Der private Modus des verwendeten Browsers ist hier eine einfache Lösung, um sicherzustellen, dass persönliche Daten und Zugangsdaten nach der Nutzung nicht gespeichert werden. Sollte die Abmeldung dennoch einmal vergessen werden, bietet Microsoft eine Möglichkeit, das Konto auf allen Geräten und Browsern – mit Ausnahme der Xbox-Konsolen – zentral abzumelden.

Passkeys als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme

Die Änderung der automatischen Anmeldung erfolgt einige Monate nachdem Microsoft die Unterstützung von Passkeys für alle Konten eingeführt hat. Passkeys ermöglichen eine sichere Anmeldung ohne Passwort, indem Gerätefunktionen wie Gesichtserkennung, Fingerabdruck oder PIN genutzt werden. Nutzer:innen können Passkeys für ihr Microsoft-Konto erstellen und damit die Sicherheit ihrer Anmeldungen weiter erhöhen.

Viele Geräte wie Smartphones und Laptops können ohnehin schon biometrische Identifizierungsverfahren durchführen, sodass die Anmeldung möglichst reibungslos möglich ist. Mit der Kombination aus automatisch eingeloggt bleiben und der Möglichkeit, Passkeys zu nutzen, will Microsoft den Balanceakt zwischen Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit meistern – die Verantwortung für den sicheren Umgang mit den eigenen Konten liegt allerdings weiterhin bei den Nutzer:innen selbst.

Sinnvolle und weniger sinnvolle Passworttipps

