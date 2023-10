Mehr Details, weniger Prompt-Fummelei: Microsoft integriert Dall-E 3 in Bing

Einfacher und vor allem besser soll die neue Version des Bildergenerators Dall-E von ChatGPT-Schmiede OpenAI sein. Die dritte Iteration hat Microsoft daher nun in den Bing Chat und den Bing Image Creator integriert. Die Qualität sei gestiegen, speziell in vorher kritischen Bereichen, schreibt Microsoft im Bing-Blog. Das Verwenden bleibt kostenlos.

Anzeige Anzeige

bing.com/create mit höherer Detailgenauigkeit

Die neuste Version des Text-zu-Bild-Umwandlers sei die leistungsstärkste von OpenAI, so die Verfasser. Speziell in den Bereichen Hände, Gesichter und Text in Bildern sei eine höhere Genauigkeit erreicht worden. Speziell bei Händen fiel der KI-Generator in der Vergangenheit durch Fehler auf. So hatten viele Bilder klumpige Finger, zu viele oder zu wenig davon. Das soll nun der Vergangenheit angehören.

Besseres Verständnis reduziert Prompt-Engineering

Größere Präzision und Zuverlässigkeit soll das Modul auch bei der Eingabeaufforderung aufweisen. Dall-E 3 versteht mehr und besser, was der Eingebende fordert. Microsoft empfiehlt detailliertere Prompts zu formulieren, um bessere Ergebnisse zu erhalten. „Je mehr Information, desto präziser wird das endgültige Bild sein“, schreiben die Blog-Autor:innen.

Anzeige Anzeige

Dall-E 3: Fotorealistischer und künstlerischer zugleich

Die höhere Kohärenz von Version 3 führe dazu, dass die erzeugten Bilder für eine Vielzahl von Prompts fotorealistischer ausfallen „als bei anderen Modellen“. Neben der ästhetischen Qualität sei auch die Konsistenz mit der Aufgabenstellung gestiegen. Zusätzlich kann Dall-E nun besser künstlerische Darstellungen erzeugen.

Bing Image Creator setzt auf KI-Wasserzeichen

Microsoft versieht aus Sicherheitsgründen künftig alle über den Image Creator erstellten Bilder mit einem unsichtbaren, digitalen Wasserzeichen. Es enthält Datum, Uhrzeit und die Klassifizierung als KI-generiertes Bild. Zusätzlich hat Microsoft nach eigenen Angaben die Moderation verbessert, um die Erstellung von schädlichen und unangemessenen Inhalten zu vermeiden.

Anzeige Anzeige

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von stereosense GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von stereosense GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von stereosense GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Mehr zu diesem Thema Künstliche Intelligenz Microsoft Bing