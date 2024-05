Microsoft: Copilot kann bald die Prompts für dich zu Ende schreiben

Bots wie ChatGPT haben es schon einfach gemacht, eine Künstliche Intelligenz Texte zu jedem denkbaren Thema erstellen zu lassen. Doch es könnte noch einfacher sein. Denn oft genug stößt man auf die Frage, wie man einen guten, treffsicheren Prompt verfasst, den die KI dann in einen fertigen Text verwandelt.

Dieses Problem soll der Copilot für Microsoft 365 mit einem künftigen Feature lösen. Der KI-Assistent für das Office-Umfeld wird ein Update bekommen, das Prompts automatisch vervollständigt. Dies gab Microsoft in einem Blogbeitrag bekannt.

„Wo soll ich überhaupt anfangen?“

Microsoft reagiert mit dem neuen Feature laut eigener Aussage auf das Feedback von User:innen. „Von unseren Kunden hören wir immer wieder, dass die Kommunikation mit KI schwieriger ist, als es scheint“, heißt es in dem Blogbeitrag. Ein Prompt erfordere schließlich mehr Kontext als eine Frage bei einer Suchmaschine. „Aber für viele fühlt es sich so an, als stünden sie vor einem leeren Eingabefeld wie vor einem leeren Blatt: Wo soll ich überhaupt anfangen?“, heißt es weiter.

Wenn du bei Copilot künftig ein Stichwort eingibst, schlägt der KI-Assistent dir mehrere komplette Prompts vor. Im Beispiel, das Microsoft im Blog nennt, gibt der User das Schlagwort „Summerize“ an. Wir nutzen ChatGPT schließlich gerne, um komplexe Themen aus verschiedenen Quellen zusammenzufassen. Copilot schlägt dann zum Beispiel den Prompt „fasse den Inhalt meiner letzten 10 E-Mails zusammen“ vor. Nicht besonders kreativ, aber sicherlich effektiv.

Rewrite-Feature schreibt Prompt neu

Neben der Autocomplete-Funktion gibt es noch ein Rewrite-Feature. Es kommt zum Einsatz, wenn du schon einen Prompt verfasst hast, dir aber nicht sicher bist, dass die KI ihn auch optimal versteht. Mit einem Klick sollen so rudimentäre Texte in brauchbare Handlungsanweisungen für die Künstliche Intelligenz verwandelt werden.

Über das reine Verfassen von Prompts hinaus geht eine neue Chat-Oberfläche namens Catch Up. Sie schlägt auf der Basis deiner jüngsten Aktivitäten bei Office 365 tiefergehende Informationen vor. So kann sie zum Beispiel Notizen für deinen im Kalender hinterlegten Termin bereitstellen.

Zuletzt verspricht Microsoft, dass Nutzer:innen in Copilot Lab bald Prompts erstellen können, die maßgeschneidert für bestimmte Rollen und Aufgaben innerhalb eines Teams sind.

In der Zukunft soll Copilot Fragen stellen

Die neuen Features sollen in den nächsten Monaten an den Start gehen. Genauere Informationen lieferte Microsoft nicht. Dafür gibt das Unternehmen einen Vorblick auf die nächsten Schritte des Copilots. Der KI-Assistent soll dir dann Fragen stellen, um deine Vorlieben in puncto Arbeitsorganisation herauszukitzeln.

