Windows 11: Zukünftig löscht KI deine Daten

Der Copilot wird um neue Funktionen erweitert. (Foto: Robert Way / Shutterstock)

Der Windows 11 Copilot erhält im Zuge des großen KI-Updates 24H2 neue Funktionen. Diese Neuerungen sind zunächst exklusiv für Teilnehmer des Insider-Programms zugänglich, bevor sie einer breiteren Nutzerschaft zur Verfügung gestellt werden.

Das langfristige Ziel ist, dass der Copilot Windows autonom bedienen kann. Momentan ist diese Vision allerdings noch nicht erreicht. Der Copilot kann beispielsweise aber schon in den Dark Mode wechseln, eine App starten oder Screenshots aufnehmen.

Diese neuen Funktionen gibt es

Mit dem neuen Update erhält der KI-Helfer von Windows 11 deutlich erweiterte Fähigkeiten. Der Copilot kann nun auf Benutzerdaten sowie auf das Energiemanagement des Systems zugreifen, wie Computerbase schreibt.

Er ist in der Lage, den Papierkorb eigenständig zu leeren und den Speicherplatz zu bereinigen. Zudem kann der Copilot verfügbare WLAN-Netzwerke erkennen, wichtige System-, Speicher- und Geräteinformationen abrufen sowie den Akkustand überwachen.

Er bietet auch die Möglichkeit, den Energiesparmodus zu aktivieren und sowohl das Startmenü als auch die IP-Adresse anzuzeigen. In Bezug auf die Barrierefreiheit kann er die Textgröße anpassen, die Bildschirmlupe und Spracheingabe aktivieren und die Kontraste verändern.

Copilot setzt auf Automatisierung

Noch eine Erweiterung ist die Integration des Power-Automate-Plugins, welches dem Copiloten ermöglicht, Routineaufgaben in Programmen wie Excel, bei der Bearbeitung von PDFs und in der Dateiverwaltung zu automatisieren.

Darüber hinaus ist vorgesehen, dass der KI-Helfer künftig in der Lage sein wird, Daten, die in Onedrive gespeichert sind, auszuwerten, um den Nutzern maßgeschneiderte Informationen bereitzustellen.

Allerdings ist der Copilot in Deutschland bisher nicht verfügbar. Microsoft führt als Begründung den Digital Markets Act (DMA) an. Ein konkreter Starttermin für die Einführung des Copiloten in Deutschland steht momentan noch nicht fest.

