Copilot jetzt im Abo: Was ihr für 22 Euro pro Monat von Microsoft bekommt

Im vergangenen November hat Microsoft seinen KI-basierten digitalen Assistenten Copilot für Unternehmen auf den Markt gebracht und seitdem bereits mehr als fünf Milliarden Chats abgewickelt, wie der US-Konzern in einem Blogeintrag erklärte.

Das bringt euch Copilot Pro konkret

Nun, zwei Monate später, ist er auch für private Nutzer:innen verfügbar – und zwar mit einem 20-Dollar-Monatsabonnement. In Deutschland kostet es 22 Euro pro Monat. Wenn ihr das Abo abschließt, bekommt ihr über Copilot Pro Zugriff auf KI-gestützte Funktionen in Microsofts Office-Anwendungen wie Word, Excel und Powerpoint sowie vorrangigen Zugriff auf die neuesten OpenAI-Modelle und die Möglichkeit, euer eigenes Copilot GPT zu erstellen.

Doch was bringt euch Copilot Pro konkret? In Word könnt ihr damit Absätze umformulieren, Text generieren und Dokumente zusammenfassen und in Powerpoint Foliendecks aus einer Chatbot-ähnlichen Eingabeaufforderung kreieren.

Zugriff auf die neuesten OpenAI-Modelle

In Outlook hilft euch Copilot beim Beantworten von E-Mails oder sogar beim Erstellen neuer E-Mails und in Excel ist damit eine Vorschauversion verfügbar, mit der ihr unter anderem Daten analysieren und Diagramme erstellen könnt.

Zudem bekommt ihr mit Copilot Zugriff auf die neuesten OpenAI-Modelle, Verbesserungen am Image Creator von Designer (ehemals Bing Image Creator) und die Möglichkeit, euer eigenes Copilot GPT zu erstellen. Divya Kumar, KI-Marketingleiterin bei Microsoft, erklärte gegenüber The Verge, dass sich zahlreiche User:innen nicht nur einen schnelleren Zugriff auf die neuesten KI-Modelle wünschen, sondern auch „Kreativitätstools“.

Auch kleinere Unternehmen bekommen nun Zugriff auf Copilot

Wenn ihr Microsoft 365 Personal oder Home abonniert habt, wird Copilot durch das zusätzliche Abo von 22 Euro pro Monat in Office-Apps auf Mac, Windows und iPad freigeschaltet. Wenn ihr kein:e Microsoft-365-Abonnent:in seid, müsst ihr Copilot Pro abonnieren, um vorrangigen Zugriff auf GPT-4 Turbo in Copilot zu erhalten.

Neben privaten Nutzer:innen bekommen nun auch mehr Unternehmen die Möglichkeit, das Copilot-Angebot von Microsoft zu nutzen. Bisher war es Firmen mit mindestens 300 Arbeitsplätzen vorbehalten. Das Unternehmens-Abo kostet im Monat pro Benutzer:in 30 US-Dollar, deutsche Preise liegen laut Golem noch nicht vor.

