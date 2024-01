KI auf Knopfdruck: Microsoft führt Copilot-Taste für Windows-PCs ein

2024 wird das Jahr der KI-PCs: Nachdem Microsoft 2023 seinen KI-Copilot in Windows integriert und Intel sowie Qualcomm erste KI-Chips für Windows-Rechner begleitet von ersten Notebook-Modellen enthüllt haben, soll sich dieser Shift nun auch bei der Tastatur von Windows-Rechnern manifestieren: Neben der Windows- gibt es künftig auch eine Copilot-Taste. Mit der neuen Copilot-Taste nimmt Microsoft eigenen Aussagen zufolge die erste grundlegende Änderung des Tastaturlayouts seit 30 Jahren vor.

Anzeige Anzeige

Microsoft: Copilot-Taste für alle künftige Windows-PCs

Wie Microsoft in einem Blogpost nur wenige Tage vor dem Start der großen Techmesse CES 2024 ankündigt, sollen Anwender:innen mit der Copilot-Taste den gleichnamigen KI-Assistenten direkt aufrufen können. „Wir glauben, dass sie [die Copilot-Taste] den Menschen die Teilnahme an der KI-Transformation erleichtern wird“, erklärt Microsoft-Manager Yusuf Mehdi.

Die Copilot-Taste werde neben der Windows-Taste ein zentraler Bestandteil der PC-Tastatur, heißt es weiter. „Wir sehen dies als einen weiteren transformativen Moment in unserer Reise mit Windows, in dem Copilot der Einstieg in die Welt der KI auf dem PC sein wird.“

Anzeige Anzeige

Laut Microsoft soll die neue Copilot-Taste bei zukünftigen Notebook- und PC-Modellen integriert werden. Erste Modelle mit der Taste sollen im Zuge der CES 2024 vorgestellt werden erblicken. Mit der Einführung der Copilot-Taste erhofft sich der Konzern, dass Windows-Nutzer:innen den Copilot häufiger nutzen.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Microsoft hatte schon im März 2023 damit begonnen, das Windows-Betriebssystem und Office-Programme mit KI-Funktionen zu versehen. Der Copilot ist etwa Bestandteil der Office-Suite Microsoft 365. Die KI soll Nutzer:innen bei der Erstellung von Dokumenten, E-Mails, Präsentationen, Tabellen und mehr helfend zur Seite stehen.

Anzeige Anzeige

Wegen DMA: In Deutschland Windows-Suche statt Copilot

Für den deutschen Markt hat die neue Taste bis auf Weiteres keinen großen Einfluss, denn wegen des Digital Markets Acts (DMA) steht der Copilot in Deutschland noch nicht zur Verfügung. Nutzer:innen können das KI-Tool hierzulande dennoch über Umwege aktivieren.

Die Taste wird dennoch bei neuen Notebook-Modellen zu finden sein, ist in der EU aber mit einer anderen Funktion belegt, wie Microsoft im Kleingedruckten des Blogposts schreibt: „Wenn der Copilot für Windows auf dem Gerät nicht verfügbar oder aktiviert ist, wird durch das Drücken der Copilot-Taste die Windows-Suche gestartet.“

Anzeige Anzeige

Microsoft-Chef Satya Nadella bezeichnete die KI-Integration in die eigenen Produkte als „den nächsten großen Schritt in der Entwicklung der Art und Weise, wie wir mit Computern interagieren“.

Neben den auf der CES erscheinenden Modellen, die laut Microsoft ab Ende Februar auf den Markt kommen sollen, wird die neue Taste „auch in den kommenden Surface-Geräten“ zu finden sein. Wann diese erscheinen, hat der Hersteller nicht verraten. In der Regel nutzt der Hersteller seine hauseigene Build-Konferenz im Mai oder ein Herbst-Event, auf dem in den vergangenen Jahren neue Surface-Modelle präsentiert wurden.

Mehr zu diesem Thema