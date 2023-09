Windows 11 in der EU ohne Copilot: So aktiviert ihr ihn trotzdem

Microsoft hat kürzlich mit dem Rollout eines umfangreichen Windows 11-Updates begonnen, das auch den langersehnten KI-Assistenten Copilot enthält. Allerdings gibt’s für Nutzer in der EU einen Haken: Sie werden den Copiloten im Update vorerst nicht bekommen.

Anzeige Anzeige

Laut Dr. Windows liegt die Ursache dafür im Digital Markets Act. Wann genau das Feature offiziell in der EU verfügbar sein wird, bleibt noch unklar.

Aber es gibt gute Nachrichten: Wenn ihr eure Windows 11-Version auf das neueste Update aktualisiert habt, könnt ihr durch einen Workaround den Copiloten auch in der EU schon jetzt nutzen.

Anzeige Anzeige

So aktiviert ihr den Copiloten in der EU

Wenn ihr in der EU seid und den Copiloten trotz der Beschränkungen nutzen wollt, geht das folgendermaßen:

Drückt die Windows-Taste und die R-Taste gleichzeitig, um das „Ausführen“-Fenster zu öffnen. Gebt dann den Befehl „microsoft-edge://?ux=copilot&tcp=1&source=taskbar“ ein und drückt Enter.

Dadurch sollte sich die Copilot-Sidebar öffnen, und ihr könnt den KI-Assistenten verwenden.

Anzeige Anzeige

In anderen Regionen, in denen der Dienst offiziell verfügbar ist, ist der Zugang einfacher: Dort könnt ihr Copilot direkt über die Taskleiste oder die Tastenkombination Windows-Taste plus C aktivieren.

Gegenüber Dr. Windows hat Microsoft erklärt, dass sie den Dienst bis März 2024 vollständig mit dem Digital Markets Act der EU in Einklang bringen möchten.

Anzeige Anzeige

Das kürzlich veröffentlichte Copilot-Update ist ein kumulatives Update für Windows 11 Version 22H2, während das größere Update auf Version 23H2 für später im Jahr geplant ist.

In der aktuellen Version ist Copilot noch in einer Preview-Phase. Er kann schon jetzt den Dark Mode aktivieren, den „Bitte nicht stören“-Modus einschalten und Texte erstellen. Zukünftige Updates sollen den Funktionsumfang des KI-Assistenten noch erweitern.

Neben Copilot bringt das Update auch neue Features wie Passkeys für passwortloses Einloggen sowie ein neues Backup-Tool und KI-Funktionen für Apps wie Paint, das Snipping Tool und Fotos.

Software-Nostalgie: Kennt ihr diese Programme noch?

8 Bilder ansehen Software-Nostalgie: Kennt ihr diese Programme noch? Quelle: t3n