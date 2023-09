Passkeys in Windows 11: Microsoft läutet Zukunft ohne Passwörter ein

Am 26. September plant Microsoft die Veröffentlichung eines neuen Updates für Windows 11. Ein Hauptmerkmal dieses Updates ist die Einführung von Passkeys für alle Benutzer. Diese Funktion soll den Anmeldeprozess bei Windows und anderen Diensten vereinfachen und die Notwendigkeit von Passwörtern eliminieren.

Passkeys sind digitale Schlüssel, die traditionelle Passwörter ersetzen können. Ein System generiert einen eindeutigen Code oder „Schlüssel“, der in Verbindung mit einer App oder einem Gerät die Identität des Benutzers bestätigt.

Microsoft hebt in einer Ankündigung hervor, dass mehr als 4.000 Passwortangriffe pro Sekunde stattfinden, was die Notwendigkeit für sicherere Authentifizierungsmethoden unterstreicht.

Anmeldung durch Gesichtserkennung, Fingerabdruck oder Pin

Nach der Erstellung eines Passkeys bietet dieser eine flexible und geräteübergreifende Verwendung. Der Passkey kann sowohl auf PCs als auch auf Smartphones gespeichert werden und dient als zusätzliche Sicherheitsebene bei verschiedenen Authentifizierungsmethoden.

Das bedeutet, dass Benutzer je nach Plattform und persönlichen Vorlieben verschiedene Möglichkeiten zur Identitätsbestätigung haben. Beispielsweise können sie Apples Face-ID, Fingerabdrucksensoren oder auch einfach einen Pin-Code verwenden.

Das Unternehmen 1Password hat eine Liste von Diensten veröffentlicht, die bereits Passkeys unterstützen – darunter Amazon, Adobe, GitHub, Google, Nintendo und mehr.

Passwörter sind vorerst noch erforderlich

Mit dem Update erhalten IT-Abteilungen in Unternehmen die Möglichkeit, über die Funktion „Windows Hello for Business“ Passwörter für Mitarbeiter gänzlich zu deaktivieren. Dies ermöglicht eine nahtlose Integration der neuen Passkey-Technologie in professionellen Umgebungen.

Es ist jedoch wichtig, zu beachten, dass die vollständige Eliminierung von Passwörtern im Internet noch in der Entwicklung ist. Bis eine umfangreiche Unterstützung für Passkeys erreicht ist, bleibt die passwortlose Anmeldung auf die Dienste beschränkt, die diese Technologie bereits implementiert haben.

