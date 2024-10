Wie sehr der Microsoft Flight Simulator 2024 eure Internetverbindung strapaziert – und für wen das ein Problem wird

Der Microsoft Flight Simulator 2020 gehört schon zu den Spielen, die mit einer besonders beeindruckenden Grafik aufwarten konnten. Für die aktualisierte Version, den Microsoft Flight Simulator 2024, versprechen die Entwickler:innen noch einmal eine Grafikschippe mehr. Und genau diese könnte wohl dafür sorgen, dass eure Internetleitung ins Straucheln gerät.

Microsoft Flight Simulator 2024 streamt mehr als der Vorgänger

Der Youtube-Kanal Compusemble hat die Alpha-Version des Microsoft Flight Simulator 2024 genauer unter die Lupe genommen und herausgefunden, dass der neue Teil mehr von eurer Internetverbindung verlangt. Demnach kommen bei einem Flug über ein Gebiet mit besonders vielen Ingame-Objekten rund 180 Megabit pro Sekunde zusammen.

Umgerechnet ergibt das einen Datenverbrauch von mehr als 80 Gigabyte pro Stunde. Das liegt daran, dass der Microsoft Flight Simulator auf das Streaming von Ingame-Objekten setzt. Zum Vergleich: Der direkte Vorgänger setzte auch auf die Technik, verbrauchte aber im Schnitt nur 100 Megabit pro Sekunde. Der Anstieg des Datenverbrauchs könnte daran liegen, dass der Nachfolger deutlich weniger Daten lokal speichert, wie Toms Hardware berichtet.

Beim Microsoft Flight Simulator 2020 sind es etwa 130 Gigabyte in der Grundversion ohne Addons, die installiert werden müssen. Der Microsoft Flight Simulator 2024 installiert hingegen nur 30 Gigabyte auf eurem Rechner. In der aktuellen Alpha sind es sogar nur neun Gigabyte an lokalen Dateien. Dementsprechend könnte es sein, dass der finale Datenverbrauch irgendwo zwischen der Alpha und dem Microsoft Flight Simulator 2020 liegt.

Der hohe Datenverbrauch ist für alle ein Problem, die entweder eine langsame Internetverbindung haben oder deren Anschluss eine Obergrenze hat. Um den Datenverbrauch zu reduzieren, könnten Spieler:innen zwar noch die Ingame-Details herunterschrauben, doch ginge damit auch ein Teil der Faszination des Microsoft Flight Simulator verloren.

Noch handelt es sich allerdings um eine Alpha-Version des Microsoft Flight Simulator 2024. Die Entwickler:innen können bis zum Release womöglich noch Anpassungen vornehmen, um die Datenraten durch Streaming zu reduzieren. Wer allerdings schon jetzt absehen kann, dass die eigene Internetverbindung nicht für den Microsoft Flight Simulator ausreichen könnte, sollte erste Reviews und Tech-Analysen abwarten.

