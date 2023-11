Microsoft Teams: Neue Version wird 2024 Pflicht für alle Nutzer – Unternehmen sollten sich vorbereiten

In einer internen Nachricht im Microsoft-Admin-Center hat das Unternehmen mitgeteilt, dass der Umstieg auf die neue Version von Microsoft Teams ab dem 1. April 2024 verpflichtend wird. Das berichten die Microsoft-Experten von Petri.com. Erst vor etwa einem Monat hatte Microsoft die neue Software für freiwillige Tester zugänglich gemacht und damit begonnen, sie nach und nach auszurollen.

Was ist neu in Microsoft Teams?

Microsoft verspricht vor allem eine stark verbesserte Performance. Tatsächlich benötigt das neue Teams deutlich weniger Arbeitsspeicher und läuft schneller, wie unter anderem Golem.de berichtet. In seiner neuen Ausführung beruht Teams wie der Edge-Browser auf Webview 2. Neben der besseren Leistung gibt es aber auch einige Änderungen bei Menüführung und Nutzeroberfläche. Unter anderem in einem Blogpost wirbt Microsoft sogar damit, die App sei von Grund auf neu erdacht worden.

Dazu gehört allerdings auch eine neue Beitragsansicht, die in ersten Reaktionen aufgrund ihrer erhöhten Komplexität auf wenig Gegenliebe trifft. Zu den neuen Features gehören laut Microsoft vereinfachte Meetings mit der integrierten Meet-App, sowie hilfreiche KI-Funktionen wie Copilot und Intelligent Recap. Zudem soll es jetzt deutlich leichter sein, parallel mit Menschen innerhalb und außerhalb der eigenen Organisation via Teams zu interagieren.

Neue Teams-Version testen: So funktioniert’s

Wer die Teams-App unter Windows 11 benutzt, kann die neue Version ganz einfach über einen entsprechenden Button in der alten App-Oberfläche herunterladen, installieren und öffnen. Solltet ihr kein Gefallen an der neuen Variante finden, könnt ihr sie einfach wieder schließen und die alte Software starten – auch wenn Microsoft euch in diesem Fall fragt, ob ihr tatsächlich mit der alten Teams-Version arbeiten wollt. In der Web-App konnten wir bisher keine größeren Änderung feststellen. Solltet ihr Teams auf einem Rechner mit MacOS installiert haben, erhaltet ihr ohnehin immer die aktuellste Teams-Version.

Umstieg auf das neue Microsoft Teams: Unternehmen sollten nicht zu lange warten

Auch in Deutschland ist Microsoft Teams in sehr vielen Unternehmen im Einsatz. Diese sollten sich schnell mit der neuen Version vertraut machen und sich auf den Umstieg vorbereiten. Wenn Administratoren eine Flutwelle an Fragen zu neuen Funktionen und Umstellungen in Microsoft Teams vermeiden wollen, sollten sie die Belegschaft mit genügend Vorlauf vor dem 1. April 2024 über den Wechsel und die wichtigsten Änderungen informieren.

