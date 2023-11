Copilot: KI-Assistent für Microsoft 365 ist da – und richtig teuer

Endlich ist Copilot, der Microsoft-365-KI-Assistent, erhältlich. Für 30 Dollar pro Monat kannst du mit einem Anruf an Microsoft Copilot dazubuchen – nein, ganz so einfach ist es leider nicht. Bislang ist Copilot nur für bestimmte Betriebskunden erhältlich. Denn um die 365-KI zu nutzen, musst du laut The Verge mindestens 300 Zugänge buchen.

Diese Businesskunden können Copilot nutzen

Nutzt du Microsoft Office 365 E3 oder E5, musst du auf Microsoft 365 E3 oder E5 upgraden, bevor du Copilot kaufst. Auch wenn Microsoft Anfang des Jahres zwar angekündigt hatte, dass M365-Business-Standard- und M365-Business-Premium-Abonnenten ebenfalls Copilot erwerben könnten, ist dies bislang nicht der Fall. Auch Kunden:innen aus dem Regierungs- und Bildungsbereich schauen bislang in die Röhre, denn noch wurde kein Datum genannt, wann sie Copilot nutzen können. Einige eingeladene M365-Abonnenten aus dem Privatkunden- und Kleinunternehmensbereich testen M365 Copilot derzeit im Rahmen einer privaten Vorschau.

Ist diese kleine Hürde der generellen Nutzung überwunden, kannst du die volle Power von Microsoft 365 Copilot in allen üblichen Anwendungen nutzen. In Word hilft dir die KI beim Schreiben von Texten und beim Formulieren von Abschnitten. Dabei kann das Tool auch andere Dokumente als Quellen nutzen und so Notizen aus Meetings oder Designs als Vorlagen heranziehen. In Excel fasst dir Copilot Daten aus Tabellen zusammen, visualisiert sie und kann mit der Integration von Python auch Vorhersagen auf Basis deiner Daten treffen. Die Office-KI ist auch in Powerpoint, Teams und Outlook integriert. Bislang konnten schon mehrere Hundert Unternehmen so die KI testen.

Auch für Einzelkunden?

Wer einen ersten Eindruck von Copilot bekommen möchte, kann das jetzt schon tun. Erst im September hat Microsoft seine KI für Windows 11 gelauncht. Der digitale Assistent kommt mit über 150 Features – beispielsweise kannst du deine Fenster organisieren oder dir unter anderem Websites zusammenfassen lassen. In Deutschland lässt sich die Funktion allerdings nur über einen Umweg aktivieren. Bis Einzelpersonen die smarte Unterstützung in Word und Co. nutzen können, wird wohl aber noch etwas Zeit vergehen. Auch der Launch für die Business-Kunden beinhaltet noch nicht alle angekündigten Features und für Excel befindet sich Copilot ebenfalls noch in einer Testphase.

