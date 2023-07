KI-Tools wie Copilot für Microsoft 365 kosten extra: So viel müssen Firmen zahlen

Im März 2023 hatte Microsoft seinen KI-Assistenten Copilot für Microsoft 365 vorgestellt. Bisher konnten nur einige Hundert Firmen das Programm testen. Ob und wie viel Microsoft für die Copilot-Nutzung verlangen würde, war nicht bekannt.

KI-Copilot kostet 30 Dollar pro Monat und Nutzer

Jetzt ist allerdings klar, dass Microsoft Firmenkund:innen ordentlich zur Kasse bitten wird. Satte 30 US-Dollar werden monatlich für die gewerbliche Nutzung fällig – und zwar pro Nutzer:in. Und: Microsoft verlangt diesen Preis zusätzlich zum 365-Abo, für das Firmen ohnehin schon zwischen 12,50 und 57 Dollar zahlen, wie Reuters verdeutlicht.

Noch allerdings ist der KI-Copilot gar nicht allgemein verfügbar. Mehr über den Zeitplan der Veröffentlichung will der Konzern „in den kommenden Monaten“ bekannt geben. Die Rückmeldungen der rund 600 Konzerne, die das Programm schon testen konnten, würden jedenfalls zeigen, „dass Copilot die Produktivität entscheidend verbessern wird“.

KI-Assistent soll Arbeitsalltag verbessern

Den Arbeitsalltag von Millionen von Menschen zu ändern – und zwar weg von „stumpfsinniger Arbeit“ hin zu „mehr Kreativität und Freude“ –, ist Microsofts erklärtes Ziel. Einige der Aufgaben, die etwa der Copilot künftig übernehmen können soll, sind die Erstellung von Powerpoint-Präsentationen oder das Schreiben von E-Mails.

Zudem soll das KI-Tool Teams-Meetings zusammenfassen können, wie Microsoft-Vice-President Jared Spataro sagte. Entsprechend könnte man sich die Teilnahme an so manchem Videocall sparen.

Der hohen Preis, den Microsoft für die Copilot-Nutzung in Microsoft 365 aufruft, spiegelt derzeit aber eher den allgemeinen Hype um KI als den möglichen Nutzen des Produkts wider. Der Konzern sei seit der Vorstellung von Copilot mit Anfragen von CEOs überhäuft worden, die einen Zugang dazu haben wollten.

Neben dem KI-Copilot wird Microsoft auch eine Premiumversion von Bing Chat anbieten. Bing Chat Enterprise gibt es jetzt in der Vorschau – und ist in den gewerblichen Microsoft-365-Abos enthalten. Als eigenständiges Angebot will Microsoft künftig fünf Dollar pro Monat und Nutzer:in haben.

Letztlich rechnet Microsoft mit einem ordentlichen Umsatzschub im KI-Bereich. Zehn Milliarden Dollar sollen die neuen KI-Produkte laut Microsoft-Finanzchefin Amy Hood künftig einspielen. Allerdings stehen den Einnahmen hohe Kosten für Computerchips und Cloud-Computing-Leistungen gegenüber.

Microsoft-Aktie klettert auf Allzeithoch

Die Börse hat allerdings vorerst die möglichen Vorteile im Blick. Der Kurs der Microsoft-Aktie kletterte nach der Bekanntgabe der Copilot-Preispläne durch die Decke und erreichte ein neues Allzeithoch. Mit aktuell rund 2,6 Billionen Dollar Börsenwert ist Microsoft klarer Kandidat für den exklusiven Drei-Billionen-„Club“, dem bisher nur Apple angehört.

