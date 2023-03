Microsoft 365 Copilot: KI erstellt automatisch eine Powerpoint-Präsentation

Der Name des KI-gestützten Tools ist Microsoft 365 Copilot. Vorgestellt wurde es auf einer „Future of Work“-Veranstaltung von Microsoft und das Unternehmen zeigt nun stolz, welche Möglichkeiten anscheinend in ihm schlummern.

„Eine völlig neue Art zu arbeiten“

So könne damit Powerpoint beauftragt werden, auf der Grundlage eines Word-Dokuments eine Präsentation zu erstellen. Oder Outlook gebeten werden, E-Mails zusammenzufassen oder gar Antworten zu entwerfen. Und Teams sei dadurch in der Lage, Vor- und Nachteile eines Diskussionsthemas abwägen zu können.

Ein Tweet zeigt, wie die Powerpoint-Präsentation mit Copilot erstellt werden soll:

Microsoft will damit den Arbeitsalltag von Millionen von Menschen ändern. „Im Moment verbringen wir zu viel Zeit mit stumpfsinniger Arbeit und zu wenig Zeit und Energie mit der Arbeit, die unsere Kreativität entfacht und Freude weckt“, heißt es in einem Microsoft-Beitrag zu 365 Copilot, der den Titel trägt: „Einführung in Microsoft 365 Copilot – Eine völlig neue Art zu arbeiten.“

Preis noch nicht bekannt

Die vielfältigen Anwendungsfelder über verschiedene Microsoft-Anwendungen werden derzeit mit 20 Kunden getestet, teilte das Unternehmen mit. Darunter sollen acht aus den 500 umsatzstärksten Konzernen der Welt sein.

In den kommenden Monaten sollen die Tests auf mehr Kunden ausgedehnt werden, der Preis von 365 Copilot und weitere Details sollen ebenfalls in den kommenden Monaten verkündet werden.

Laut Engadget ist die Technologie, die auf demselben OpenAI GPT-4-Modell laufe, das die aktualisierte Bing-Suche unterstützt, „sachlicher und leistungsfähiger“ als der GPT-3.5-Vorgänger, der derzeit ChatGPT antreibe.

Microsofts Wettlauf mit Google

Microsoft ist nicht der einzige Konzern, der sich Gedanken über die Verwebung bestehender Produkte mit KI Gedanken macht. Erst vor wenigen Tagen hat Google angekündigt, Gmail und Workspace-Apps wie Docs und Slides mit generativer KI auszustatten. Mit den Tools können Inhalte entworfen und überarbeitet sowie Bilder und Videos für Präsentationen automatisch generiert werden.

Die Funktion ist bis Ende März nur für englischsprachige Benutzer:innen in den USA verfügbar, soll aber in Zukunft auf weitere Sprachen und Länder ausgeweitet werden. Microsoft und Google befinden sich also in einem Wettlauf, der KI betreffend wohl gerade erst begonnen hat.