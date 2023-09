KI und Laptops: Das hat Microsoft auf seinem Surface-Event vorgestellt

Letztlich lässt sich das Event auf zwei Schwerpunkte reduzieren: Desktop-KI und leistungsfähige Laptops. Besonders mit dem neuen Surface Laptop Studio 2 will Microsoft Apple Kreativkund:innen abjagen.

Surface Laptop Studio 2

Das neue Surface Laptop Studio 2 sei das „leistungsstärkste“ Surface, das Microsoft je gebaut hat, hieß es wenig überraschend. Tatsächlich verspricht es mit Intels i7-H-Klasse-Prozessoren der 13. Generation, Nvidias RTX 4050 oder 4060 GPU und 64 GB Arbeitsspeicher eine ordentliche Leistung. Besonders stolz ist der Hersteller indes auf das weitaus adaptivere Touchpad des Geräts, das Microsoft als das bisher „inklusivste“ bezeichnet und von einem Nutzer ohne Finger vorstellen ließ.

Zudem ließ sich der Hersteller aus dem US-amerikanischen Redmond es sich nicht nehmen, eine Render-Aufgabe zeitgleich auf einem Macbook Pro mit M2-Chip und dem eigenen Laptop Studio 2 zu starten, um zu zeigen, dass das Studio 2 deutlich schneller damit fertig wird. Interessant, aber insgesamt wenig aussagekräftig.

In den USA startet das Surface Laptop Studio 2 bei 1.999 US-Dollar und kann ab sofort vorbestellt werden. Ab dem 3. Oktober sollen die Auslieferungen starten.

Surface Laptop Go 3

Microsofts Surface Laptop Go 3 soll um 88 Prozent schneller als der Vorgänger sein. Zudem kommt es mit einem 12,4-Zoll-Touchscreen und einem Fingerabdruckscanner. Mit etwas über 1,1 Kilogramm ist es leicht wie ein Macbook Air.

Die Akkulaufzeit soll bis zu 15 Stunden betragen. An Anschlüssen bietet das Leichtgewicht einen USB-A-, einen USB-C-und einen Kopfhöreranschluss.

Surface Go 4

Rein für Unternehmen hat Microsoft am Rande des Events auch das Tablet Surface Go 4 auf den Markt gebracht. Das ist indes nicht wesentlich verbessert worden. Anstelle des für anspruchsvollere Aufgaben eher untauglichen Zwei-Kern-Intel-Pentium-Prozessors des Vorgängers erhält das Go 4 den nicht weitaus leistungsfähigeren, aber immerhin vierkernigen Intel-N200-Chip.

In den USA startet das Surface Laptop Go 3 bei 799 Dollar. Das Surface Go 4 wechselt für 579 Dollar den Besitzer. Wie das Studio 2 können die beiden Surface-Geräte ab sofort vorbestellt werden. Ab dem 3. Oktober werden sie dann ausgeliefert.

Dall-E für den Bing-Chat

Der KI-Bot Bing Chat wird aufgebohrt. Er soll kostenlos mit dem Text-zu-Bild-Generator Dall-E von Open AI aufgepumpt werde.

Außerdem will Microsoft seinen KI-Chatbot um die Möglichkeit erweitern, sich selbst zu verbessern, indem er den Chatverlauf in sein Training einbezieht.

Copilot, KI-Seitenleiste für Windows 11

Mit dem nächsten großen Windows-11-Update 23H2 kommt der Copilot, ein weitaus leistungsfähigerer Cortana-Ersatz zu Windows 11. Was der alles kann, haben wir in diesem Beitrag ausführlich beschrieben.

Copilot kommt zu Microsoft 365

Ab dem 1. November soll der Copilot auch in Microsofts 365-Apps funktionieren. Dann können Nutzer:innen mit Copilot Dokumente zusammenfassen und umschreiben oder E-Mails erstellen und vieles mehr. Die Funktion erfordert ein Abo und wird nur für bestimmte Pläne überhaupt verfügbar werden.

