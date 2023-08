KI-Hype erreicht jetzt auch Microsoft Paint

Windows Central berichtet auf Grundlage nicht weiter spezifizierter Insider-Quellen, dass Microsoft plant, Standard-Apps wie Paint, Photo und auch das Snipping Tool mit KI-Features auszustatten. Mit völlig neuartigen Funktionen dürfen Nutzer:innen aber wohl nicht rechnen. Eher erhalten die Programme Upgrades, die auf Android- und iOS-Smartphones schon Standard sind.

KI für MS Paint: Kritzeleien auf generierter Leinwand

Bisher hat Microsoft sich eher den KI-basierten Verbesserungen der Windows-365-Apps und des Bing-Browsers gewidmet, was letzteren aus einem langjährigen Schattendasein zurück ins Bewusstsein der breiten Bevölkerung gebracht hat. Jetzt bekommen wohl auch andere, schon länger in die Bedeutungslosigkeit abgerutschte Programme ein KI-Makeover.

Angeblich spielt Microsoft gerade mit KI-Funktionen in MS Paint herum, die ähnlich wie die Dall-E-2-basierte generative Bild-KI Image Creator im Bing-Browser funktionieren. Demnach sollen Nutzer:innen damit in der Lage sein, eine KI-generierte Vorlage, also eine Art „Leinwand“ zu erschaffen, auf der sie sich mit den üblichen Paint-Kritzeleien austoben können.

Sollte es das gewesen sein, blieben definitiv ein paar spannende Kreativ-Möglichkeiten ungenutzt. So kann man zum Beispiel schon jetzt mit der App Stable Doodle seine in der Regel recht schlichten Paint-Malereien in aufwendige KI-Kunstwerke umwandeln lassen. Von einer Integration einer derartigen Funktion ist allerdings bislang nicht die Rede.

Photos App und Snipping Tool erhalten Upgrade zum Smartphone-Standard

Auch bei der Photos App und dem Snipping Tool gibt es wohl nichts Weltbewegendes, dafür längst fällige Neuerungen zu erwarten. So erhält erstere Software den Gerüchten zufolge die Möglichkeit, Personen und Objekte auf Bildern zu identifizieren und damit intelligent auszuschneiden.

Mit dem Screenshot-Werkzeug Snipping Tool können Anwender:innen dann endlich per Optical Character Recognition (OCR) Text auf Bildschirmfotos identifizieren und in die Zwischenablage einfügen lassen – ein Feature, das auf Smartphones schon seit längerem zum Einsatz kommt.

Natürlich handelt es sich bei den Informationen lediglich um Gerüchte – wenn auch wohl aus Insider-Kreisen –, vielleicht werden die KI-Neuerungen für die Microsoft-Standard-Apps aber doch noch ein paar Überraschungen mit sich bringen. Genaueres könnte am 21. September beim nächsten Microsoft-Event bekannt werden. Eventuell äußert sich das Unternehmen dann auch dazu, dass angeblich Windows 12 im Jahr 2024 erscheinen soll – höchstwahrscheinlich mit einer ganzen Reihe neuer KI-Features.

