Microsoft Teams Update: In 3 Schritten zu besserer Übersichtlichkeit

Microsoft Teams hat mehrere Updates vorgestellt: Bereits ab November sollen separate Chats und Channels in einer einheitlichen Ansicht kombiniert werden. Zudem sollen Thread-Konversationen in den Chats hinzugefügt werden – allerdings wird diese Funktion frühestens Mitte 2025 verfügbar sein.

Vereinfachter Arbeitsbereich durch kombinierte Chats und Kanäle

„Wir haben die Sektionen Chats und Channels neu gestaltet, um den digitalen Arbeitsbereich zu vereinfachen, indem wir Chats, Teams und Channels an einem Ort unter Chats bündeln“, wird Jeff Teper, Präsident für kollaborative Apps und Plattformen bei Microsoft, unter anderem von The Verge zitiert. Dies solle Teams-Nutzer:innen den Zugriff auf ihre Konversationen, deren Sortierung sowie Organisation und damit den Arbeitsalltag erleichtern.

Das bedeutet, dass User:innen nicht mehr zwischen verschiedenen Abschnitten hin und her wechseln müssen, um Nachrichten von Personengruppen oder Channels zu lesen. Jetzt können sie benutzerdefinierte Abschnitte aktivieren, sodass Gruppenkonversationen gemeinsam stattfinden können. Neu ist auch der Zugriff auf Steuerelemente, um bei Bedarf eine Nachrichtenvorschau anzuzeigen, alle Channels in einer einzigen Liste anzuzeigen oder Zeitstempel zu erstellen.

Außerdem gibt es mit @mentioned eine neue Funktion, um die Chats hervorzuheben, in denen man selbst erwähnt wurde, sowohl in Direktnachrichten als auch in Kanälen.

Die Änderungen werden ab November sowohl in der Desktop-Ansicht als auch in der mobilen App in der öffentlichen Vorschau verfügbar sein, wobei Updates für die iOS- und Android-Versionen von Teams noch in Arbeit sind. In der Zwischenzeit wird das Update für Thread-Konversationen getestet und soll laut Teper im Laufe des nächsten Jahres flächendeckend eingeführt werden.

