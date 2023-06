Kurioses Detail in Windows: Bill Gates‘ Verhaftungsfoto integriert

Die meisten Menschen kennen Bill Gates als den reichsten Mann der Welt, den Gründer von Microsoft, jemanden, der sein Studium in Harvard nicht abgeschlossen hat, und als Philanthropen, der sich mit seiner eigenen Stiftung in der Entwicklungshilfe engagiert. Doch abgesehen von diesen bekannten Fakten gibt es noch zahlreiche kuriose und überraschende Aspekte aus seinem Leben, die nur wenigen bekannt sind.

Einer dieser Aspekte ist seine Verhaftung im Jahr 1977. Gates war gerade erst 22 Jahre alt und hatte Harvard verlassen, um sich mit Leib und Seele Microsoft zu widmen, als er in New Mexico mit den Gesetzeshütern in Kontakt kam. Dort wurde der angehende Geschäftsmann dabei erwischt, wie er ohne Führerschein mit dem Auto unterwegs war. Zu allem Überfluss überfuhr er dabei auch noch eine rote Ampel. Das reichte für eine Verhaftung.

War es ein Streich?

Ein Foto seiner Verhaftung wurde sogar in Microsofts Betriebssystem Windows integriert. Gates Fahndungsfoto zeigt ihn mit einer Identifikationsnummer um den Hals und wurde an verschiedenen Stellen in der Benutzeroberfläche platziert.

Dazu zu sagen ist auch, dass das Bild nicht in seiner vollen Pracht durch das System schwirrt, sondern lediglich die Silhouette zu erkennen ist. Zwischen den Builds 8161 und 8176 taucht die detaillierte Silhouette in Windows 8 auf. Die feinen Details in den Haaren und der Kleidung lassen keinen Zweifel daran, dass es sich um das Fahndungsfoto handelt.

Das Bild tauchte jedoch nicht nur im Anmeldebildschirm von Windows auf. Auch in Outlook 2010, als die Social-Connector-Funktionalität eingeführt wurde, um Kontakte leicht abrufen zu können, wurde die Silhouette von Bill Gates als Standardprofilbild verwendet. Falls ein Benutzer kein eigenes Profilfoto hochgeladen hatte, erschien automatisch das Verhaftungsfoto von Gates. Ob Gates selbst dafür das Go gab oder ob es ein kleiner Streich seines Entwicklerteams war, das Bild zu nutzen, ist nicht bekannt.

