Neues Midjourney-Feature: So nutzt ihr dieselbe Figur über mehrere Bilder hinweg

Wir haben unser Referenzbild mit Midjourney an verschiedene Orte geschickt. (Bild: Midjourney/t3n)

KI-Bildgeneratoren wie Midjourney, Dall‑E oder Stable Diffusion liefern mittlerweile äußerst beeindruckende Bilder. Konsistenz bleibt allerdings ein Problem, denn jeder Prompt erzeugt ein ganz neues Bild. Selbst wenn ihr denselben Prompt wiederholt, erhaltet ihr immer neue Ergebnisse.

Anzeige Anzeige

Das wird spätestens dann zu einem Problem, wenn ihr beispielsweise ein Bilderbuch oder ein Storyboard mit den immer gleichen Charakteren erstellen wollt. Zwar gibt es – wie von uns hier beschrieben – durchaus Tricks, um dieses Problem bei Midjourney zu umgehen, wirklich perfekt funktionierte das aber nicht.

Jetzt hat Midjourney-Gründer David Holz ein neues Feature für die Bild-KI vorgestellt, das dieses Problem endlich beheben soll. Das sogenannte Charakterrefenz-Feature erlaubt es euch, eurem Midjourney-Prompt gezielt das Bild einer Figur mitzugeben, auf das sich der restliche Prompt bezieht.

Anzeige Anzeige

Charakterreferenz in Midjourney: So nutzt ihr das Feature

In einem ersten Schritt müsst ihr euren gewünschten Charakter in Midjourney erzeugen. Theoretisch könntet ihr auch ein Bild einer realen Person nehmen, laut Holz funktioniert das Feature aber am besten mit KI-generierten Vorlagen und könnte bei realen Bildern zu Verzerrungen führen.

Sobald ihr mit eurem Referenzcharakter zufrieden seid, müsst ihr die Bild-URL kopieren. Jetzt schreibt ihr in einem neuen Prompt, in welche Situation ihr diese Figur versetzen wollt, und beendet den Prompt mit dem Parameter --cref , gefolgt von der eben kopierten URL.

Anzeige Anzeige

Anschließend könnt ihr noch den Parameter --cw , gefolgt von einem Wert zwischen 0 und 100, an den Prompt anhängen. Standardmäßig nutzt Midjourney einen --cw -Wert von 100. Dabei nutzt die Bild-KI Gesicht, Haare und Kleidung aus der Vorlage. Reduziert ihr den Wert auf 0, wird sich Midjourney ausschließlich auf das Gesicht konzentrieren. Das ist sinnvoll, wenn ihr beispielsweise die Frisur eures Charakters ändern wollt.

Im Zweifel solltet ihr mit verschiedenen --cw -Werten experimentieren. Tipp: Ihr könnt Midjourney mit einem Prompt mehrere Werte mitgeben. Dazu schreibt ihr die Werte mit Kommata getrennt in eine geschwungene Klammer. Der Prompt-Zusatz --cw {0, 18, 75} würde dementsprechend dazu führen, dass Midjourney euren Prompt mit den --cw -Werten 0, 18 und 75 ausführt.

Anzeige Anzeige

Übrigens könnt ihr auch mehr als einen Referenzcharakter verwenden, wenn ihr mehrere Eigenschaften miteinander verbinden wollt. Dazu fügt ihr einfach mehrere Bild-URLs hinter den Parameter --cref .

Die Charakterreferenz-Funktion von Midjourney ist nicht perfekt

Das neue Feature macht es deutlich einfach, Bilder mit demselben Charakter zu erstellen. Ganz perfekt ist das Ganze aber noch nicht. Ihr dürft beispielsweise nicht erwarten, dass einzelne Sommersprossen bei jedem neuen Bild wirklich an derselben Stelle sind.

Galerie: Beispiele für interessante Midjourney-Bilder

7 Bilder ansehen Diese Bilder haben wir mit Midjourney erstellt Quelle: Midjourney / t3n

Mehr zu diesem Thema Künstliche Intelligenz Midjourney