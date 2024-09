Minecraft in der echten Welt: Video zeigt, wie absurd unser Alltag aussehen würde

Es ist fast genau 15 Jahre her, dass Minecraft in einer ersten Early-Access-Version für den PC erschien. Seither hat das Sandbox-Survival-Spiel viele neue Inhalte bekommen, wurde von Microsoft aufgekauft und hat Millionen Spieler:innen in seinen Bann gezogen.

Wer sich schon immer gefragt hat, wie die bunte Blockwelt in unserer Realität aussehen würde, darf sich nun über einen kurzen Clip der Minecraft-Macher:innen freuen.

Aus dem Meeting buddeln und im Wassereimer landen

Das Video, das die vergangenen Jahre in Minecraft zusammenfassen soll, beinhaltet viele der bekannten und beliebten Mechaniken des Spiels und transportiert sie in unsere Realität.

So kann sich eine der Protagonistinnen etwa ganz einfach aus dem langweiligen Meeting verziehen, indem sie den Boden mit ihren Fäusten bearbeitet. Schon entsteht ein quadratisches Loch, durch das sie fliehen kann. Allerdings würden Minecraft-Spieler:innen wohl nur im Notfall direkt nach unten buddeln.

Zu groß ist die Gefahr, in eines der Höhlensysteme zu fallen. Wenn unsere Welt mehr wie Minecraft wäre, fänden sich auch unter der Erdoberfläche riesige Höhlen mit Lava, Minenschächten und elaborierten Schienensystemen – und natürlich zahlreichen Monstern, die euch ans Leder wollen.

Eine andere Protagonistin begeht im Video eine der Sünden in Minecraft und hackt einfach nur ein Stück aus der Mitte eines Baums heraus. Der restliche Stamm bleibt stehen, was zu schwebenden Wipfeln führt und bei vielen Minecraft-Spieler:innen verpönt ist.

In einigen Situationen wäre ein Leben wie in Minecraft aber auch praktisch. So können sich die Spielfiguren etwa vor einem Sturz aus jeder Höhe retten, indem sie kurz vor der Landung einen Eimer Wasser auf dem Boden auskippen. Im Wasser wird der Fallschaden komplett negiert. Natürlich solltet ihr euch in der realen Welt nicht auf diesen Trick verlassen, sondern euren Fallschirm dabeihaben.

Die Verantwortlichen von Minecraft schreiben dazu in der Videobeschreibung: „Bitte reitet nicht auf Schweinen, geht nicht zu dicht an Lava heran, versucht nicht der Schwerkraft zu trotzen oder mit TNT-Blöcken in der realen Welt zu experimentieren.“

