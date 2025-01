Mit Whatsapp gegen Mythen: Wie Schwangere in Indien Hilfe über den Messenger-Dienst bekommen

Die schwangere Inderin Koli (Name geändert) kontrollierte in den ersten beiden Monaten ihrer Schwangerschaft immer wieder ihr Gewicht und war besorgt. Sie fragte die Gesundheitshelferin ihrer Gemeinde, Suraiyya Terdale, warum sie nicht zunehme. Offenbar hatte jemand der werdenden Mutter gesagt, dass es ein Mädchen werde, wenn das Gewicht der Schwangeren nicht schnell steige. Terdale hatte in ihrer Laufbahn als staatlich akkreditierte Gesundheitshelferin (Accredited Social Health Activist: ASHA) schon einige Mythen gehört. Dieser aber war selbst ihr neu.