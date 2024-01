Kollegialität ist wichtig – doch dafür wechselt jeder 2. sofort den Job

Liebe Leserinnen und Leser, was ist euch in einem Job am wichtigsten und ist es so wichtig, dass alle anderen Kriterien hinsichtlich eines Jobwechsels nachrangig wären? Die Frage dürfte für einige Berufstätige wohl schwer zu beantworten sein und bräuchte wahrscheinlich ein oder zwei Gedankenrunden. Andere Berufstätige sind da schon klarer und glauben, dass es nicht nur den einen, sondern ein ganzes Bündel an Wohlfühlfaktoren braucht, um wirklich lange bei einer Arbeitgeberin beziehungsweise einem Arbeitgeber zu bleiben.