Falsch herum auf dem Mond: Japan zeigt erste Bilder von gelandeter Sonde

Am 19. Freitag Januar der japanische Mondlander Smart Lander for Investigating Moon (Slim) erfolgreich auf dem Mond gelandet. Damit reiht sich Japan in die Liste der Länder ein, die eine Mondlandung erfolgreich durchgeführt haben – nach der Sowjetunion, den USA, China und Indien. Japan ist somit das fünfte Land, das diesen Erfolg erzielt hat.

Anzeige Anzeige

Allerdings traten nach der Landung einige Schwierigkeiten auf. Es wurde berichtet, dass die Solarpanels des Landers keinen Strom liefern. Trotz dieser Herausforderung gibt es nun wieder positive Nachrichten von der japanischen Raumfahrtagentur Jaxa: Sie hat Bilder des Landers auf dem Mond veröffentlicht. Diese Aufnahmen könnten möglicherweise Aufschluss darüber geben, warum es Probleme mit der Stromversorgung gibt.

Ist der Lander falsch herum gelandet?

Eines der Fotos (Titelbild), aufgenommen von LEV-2, einem kleinen Roboter an Bord des Mondlanders, zeigt den gelben Mondlander auf der Oberfläche des Mondes.

Anzeige Anzeige

Laut space.com ist der Slim, entgegen der ursprünglichen Planung, auf dem Kopf, also falsch herum gelandet. Diese Position könnte die Ursache für die Funktionsstörungen der Solarpanels des Landers sein.

Durch diese Fehlorientierung könnten die Solarpanels nicht in der Lage sein, wie vorgesehen zu arbeiten und den Lander mit Strom versorgen.

Anzeige Anzeige

Bilder von der Mondoberfläche

Neben dem Foto des Landers auf dem Mond hat die japanische Raumfahrtagentur Jaxa weitere Aufnahmen von der Mondoberfläche veröffentlicht. Ein Foto stammt von der Onboard Navigationskamera des Slim und gibt einen detaillierten Blick auf die Mondlandschaft.

Zusätzlich zu diesem Bild gibt es ein weiteres, ein Mosaik, das von der Multi-Band-Camera (MBC) an Bord des Slim aufgenommen wurde. Das Mosaik hebt bestimmte Steine hervor, die für Wissenschaftler von besonderem Interesse sein könnten.

Anzeige Anzeige

Das japanische Team hat diese Steine mit Namen verschiedener Hunderassen benannt.

Die besten Weltraumfotos des Jahres 2023

10 Bilder ansehen Die besten Weltraumfotos des Jahres Quelle: Foto: Nasa

Mehr zu diesem Thema