Slim: Japan gelingt historische Mondlandung, aber seitdem gibt es Probleme

Am Donnerstagabend ist die Peregrine-Kapsel von Astrobotic in der Erdatmosphäre verglüht. Zuvor war die geplante Mondmission aufgrund von Problemen mit dem Antriebssystem für gescheitert erklärt worden.

Slim-Mondlandung nicht komplett erfolgreich

Auch die japanische Jaxa-Mission, in deren Rahmen der Mondlander Slim (Smart Lander for Investigating Moon) am Freitag auf dem Mond landen und diesen über mehrere Wochen hinweg erkunden sollte, stand unter keinem guten Stern.

Immerhin gelang Slim eine weiche Landung auf der Mondoberfläche. Japan ist damit erst das fünfte Land nach Sowjetunion, USA, China und Indien, dem eine Mondlandung gelungen ist. Aber: Slim hat Probleme mit der Stromversorgung.

Solarpanel liefert keinen Strom

Am Freitag hieß es zunächst, dass das Solarpanel keinen Strom liefere, wie die Jaxa mitteilte. Es gebe allerdings noch Kontakt zur Bodenstation. In den möglicherweise nur wenigen verbleibenden Stunden wolle man möglichst viele Daten empfangen, wie rnd.de schreibt.

Bisher noch unklar ist, wieso das Solarpanel keinen Strom liefert. Es soll nach derzeitigem Stand nicht beschädigt sein. Mehr Details zur Landung und ob diese innerhalb des geplanten Zielkorridors von 100 Metern erfolgt ist, kann die Jaxa erst nach einer Auswertung sagen.

Test von Landung und Landetechnologie

Die Landung innerhalb dieses engen Toleranzbereiches gehört zu den wichtigsten Teilen der Mission. Dadurch soll es später für andere Missionen möglich sein, punktgenau auf anderen Monden oder Planeten zu landen.

Darüber hinaus kam bei Slims Landung eine neue Technologie zum Einsatz, die sich im Landefuß befindet. Dabei handelte es sich um ein in eine schwammartige Form gebrachtes Metall, dass den Aufprall abfedern sollte. Das soll weiche Landungen in unwegsamerem Gelände ermöglichen.

Japanische Mondlandung 2023 gescheitert

Erst im April 2023 hatte das japanische Unternehmen Ispace eine Mondlandung versucht. Diese war allerdings missglückt, weil der Lander die eigene Höhe falsch berechnet hatte und aus großer Höhe auf die Mondoberfläche gestürzt war.

