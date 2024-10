Netflix schließt Entwicklerstudio noch bevor es ein Spiel herausbringen konnte

In den vergangenen Monaten und Jahren kam es immer wieder zur Schließung diverser Gaming-Studios. Das Aus wurde von den Verantwortlichen meist besiegelt, weil veröffentlichte Games nicht den gewünschten Erfolg gebracht haben und man sich auf eine andere Strategie konzentrieren will. Auch Netflix hat jetzt eines seiner Gaming-Studios dichtgemacht.

Was wir über das geschlossene Netflix-Studio wissen

Wie Game File berichtet, handelte es sich bei dem Studio um das Entwicklerteam „Blue“. Der Name sagt euch auch als eingefleischtem Gaming-Fan nichts? Das dürfte daran liegen, dass das Studio bislang kein einziges Spiel veröffentlicht, geschweige denn angekündigt hatte. Und das, obwohl das Netflix-Studio Blue immer wieder mit neuen Talenten ausgestattet wurde.

So soll das Studio unter anderem Ex-Mitarbeiter:innen von großen Unternehmen abgeworben haben – darunter Chacko Sonny, der an Call of Duty und Overwatch mitgearbeitet hat. Zudem sicherte sich das Netflix-Studio Joseph Staten, der viele Jahre an Halo gearbeitet hat. Angeblich soll das Team an einem AAA-Spiel gearbeitet haben, das auf mehreren Plattformen erscheinen sollte und auf keiner existierenden IP basierte.

Warum schließt Netflix das AAA-Studio?

Seit 2021 will Netflix auch im Gaming-Sektor Fuß fassen. Abonnent:innen bekommen deswegen Zugriff auf einige Spiele. Darunter befinden sich vorwiegend Mobile-Games von Drittanbietern wie Cut the Rope und Netflix-Eigenproduktionen wie Stranger Things: 1984. Ein großes AAA-Spiel hätte dem Streaming-Anbieter womöglich den langersehnten Erfolg für die Gaming-Sparte eingebracht. Vor allem, wenn es auf mehreren Plattformen erschienen wäre.

Welche Entscheidung letzten Endes zur Schließung des Netflix-Studios geführt hat, ist nicht bekannt. Möglicherweise gab es Probleme in der Entwicklungsphase oder Netflix hat den Fokus wieder auf kleinere Titel gelegt. Denn bislang gibt es noch keine Anzeichen, dass sich der Streaming-Anbieter komplett aus dem Gaming-Bereich herausziehen will. Kleinere Studios wie Next Games und Moonloot in Helsinki, die 2022 aufgekauft wurden, bestehen weiterhin.

