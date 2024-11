Neue KI-App von Google: So soll Vids will die Erstellung von Videopräsentationen stark vereinfachen

Die Erstellung von Präsentationen ist aufwändig – und oft fehlt die Zeit für eine sorgfältige Vorbereitung. Interne Präsentationen wirken deshalb oft lieblos, und selbst wenn ein Kund:innentermin ansteht, werden die wichtigsten Zahlen häufig nur auf die Schnelle visualisiert, um nicht mit leeren Händen dazustehen. Wer sich hier wiedererkennt, für den könnte Google Vids bald Abhilfe schaffen. Die neue App soll es auf Basis von Gemini AI ermöglichen, ansprechende Videopräsentationen schnell und ganz ohne Vorkenntnisse zu erstellen.

Gemini AI ermöglicht die schnelle Erstellung aufwändiger Videopräsentationen

Google wirbt mit einer ganzen Reihe von Vorteilen, die Vids den Nutzer:innen zukünftig bieten soll: Zu den wichtigsten Funktionen gehören das automatische Einfügen von Archivmaterial durch Gemini, die Erstellung eines Skripts und die Erstellung von KI-Voiceovers. Dadurch könnten beispielsweise Schulungsmaterialien erstellt werden, ohne selbst viel Zeit in die Vertonung der Informationen investieren zu müssen. Diese Funktion könnte auch im Bereich des Kund:innen-Supports eine wichtige Rolle spielen, um zum Beispiel komplexe Vorgänge detailliert, aber dennoch zeiteffizient zu erklären – sei es beim Installieren einer neuen Software oder beim Aufbau eines neuen Möbelstücks.

Durch die Kombination von Prompt und vorhandenem Material, wie dem Protokoll eines internen Meetings, soll es mit Vids zudem möglich sein, innerhalb weniger Sekunden komplette Präsentationen zu erstellen. Dabei stehen den Nutzer:innen diverse Designoptionen sowie Stock-Materialien zur Verfügung, die sie einfach und ohne Vorkenntnisse einfügen können. Diese Funktionen sollen beim Projektmanagement ebenso helfen wie bei Marketingmaßnahmen oder wichtigen Unternehmensankündigungen.

Google Vids soll für alle Workspace-Nutzer:innen verfügbar sein

Die KI-gestützte Erstellung von Infomaterial und Präsentationen ist allerdings nicht neu. Das australische Softwareunternehmen Canva investiert seit einiger Zeit massiv in verschiedene KI-Features – auch hier können durch eine Integration in ChatGPT ganze Präsentationen per Prompt erstellt werden. Mit Vids geht Google jetzt noch einen Schritt weiter und könnte die Erstellung komplexer Präsentationsunterlagen weiter vereinfachen.

Die Einführung von Google Vids wurde erstmals im April angekündigt. Die App soll schon bald standardmäßig für alle Nutzer:innen von Google Workspace verfügbar sein. Das Unternehmen weist laut The Verge jedoch darauf hin, dass es bis 2026 zu Einschränkungen bei Funktionen wie „Help me create“ und dem KI-Teleprompter kommen kann. Google Vids unterstützt mehrere Sprachen, aber auch hier ist die Nutzung einiger Features zunächst beschränkt: So ist zum Beispiel „Help me create“ vorerst nur auf Englisch verfügbar. Die Einführung von Vids hat am 7. November begonnen. Es kann allerdings bis zu 15 Tage dauern, bis die App für alle Nutzer:innen von Google Workspace verfügbar ist.

