Whatsapp arbeitet an neuen Foto-Funktionen – aber es gibt einen Haken

Die neue Whatsapp-Betaversion 2.24.14.20 hat einige KI-Spielereien im Fotosegment parat. Damit soll es zukünftig auch möglich sein, Bilder zu bearbeiten.

KI soll ungewünschte Objekte vom Foto entfernen können

Die Basis für die neuen Foto-KI-Möglichkeiten ist „Meta AI“, die Antwort des US-Konzerns auf ChatGPT und Co. Der Chatbot, der seit April auch in Whatsapp verfügbar ist, reagiert auf Texteingaben und ermöglicht es Whatsapp-Nutzer:innen so, mit der KI zu plaudern – zumindest in den USA.

Die Möglichkeiten, die er in Sachen Bildern und Fotos anbietet, scheinen vielfältig zu sein. Zum einen untersucht die KI die von den Nutzer:innen zur Verfügung gestellten Bilder und liefert Informationen dazu, etwa zu Objekten, die darauf zu sehen sind. Außerdem soll sie ungewünschte Objekte vom Foto entfernen können. Die Anweisungen dazu erfolgen per Texteingabe über Meta AI.

Neue Kamerataste wird getestet

Laut Wabetainfo antwortet Meta AI auf die Fragen der Nutzer:innen zu den Bildern und gibt dabei beispielsweise Informationen zu Objekten oder Gebäuden.

Meta AI soll auch in der Lage sein, Fotobearbeitungsfunktionen anzubieten, die es den Nutzer:innen ermöglichen, Änderungen an ihren Bildern direkt im Chat vorzunehmen. Zudem wird eine neue Kamerataste im Meta-AI-Chat getestet, die ähnlich wie die Kamerataste in normalen Chats funktioniert. Sie soll Nutzer:innen die Möglichkeit geben, Bilder manuell mit Meta AI zu teilen, was bisher nicht möglich war.

Anfang Juli 2024 gab es bereits die Meldung, nach der es die Meta-KI Whatsapp-Nutzer:innen ermöglicht, Profilbilder nach dem eigenen Geschmack zu erstellen.

Fotos sollen jederzeit gelöscht werden können

Nach Informationen von Wabetainfo behalten die Nutzer:innen die Kontrolle über die Fotos, sie sollen jederzeit gelöscht werden können. Ob Meta oder Whatsapp die Bilder speichert und eventuell zu eigenen Zwecken auswertet, ist nicht bekannt. Laut Heise sind auch diese Konversationen, wie auch andere bei Whatsapp, verschlüsselt.

Wann auch deutsche Whatsapp-Nutzer:innen die KI-Funktionen nutzen können, hängt nicht nur davon ab, wann die Entwicklungsphase abgeschlossen ist. Ein zweiter Faktor, den es zu berücksichtigen gilt: Meta AI ist in der Europäischen Union noch nicht verfügbar. So lange sich das nicht ändert, müssen sich europäische Interessierte wohl gedulden – selbst wenn die KI-Funktionen dann schon in den USA verfügbar sein sollten.

