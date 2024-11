Neuer Service bei der Deutschen Post: So empfängst du deine Briefe jetzt als E-Mail

In den letzten Jahren hat die Deutsche Post ihr digitales Angebot Schritt für Schritt erweitert. Schon seit Mitte 2023 bietet sie den Postscan-Service an, der es Kund:innen ermöglicht, ihre analoge Post auch digital zu empfangen und zu lesen. Bisher war die erstellte Kopie allerdings nur im digitalen Post-Shop per Browser oder über die App der Deutschen Post abrufbar.

Briefe werden direkt ins private Postfach geleitet

Wie das Unternehmen bekannt gibt, wird der digitale Service der Deutschen Post erweitert. Im Rahmen einer neuen Kooperation mit GMX und Web.de haben Nutzer:innen seit dem 29. Oktober 2024 die Möglichkeit, die digitalen Kopien ihrer Briefe direkt über ihre private E-Mail-Adresse zu empfangen. Die Weiterleitung erfolgt über eine transportverschlüsselte Datenverbindung, die den strengen deutschen und europäischen Datenschutzstandards entspricht.

Nach der Anmeldung zum Postscan-Service werden die Briefe automatisch geöffnet und der gesamte Inhalt eingelesen. Um die Empfänger vor gefälschten Nachrichten zu schützen, werden die E-Mails mit dem Logo der Deutschen Post versehen, ein blauer Haken soll den Absender zusätzlich als „geprüft und echt“ kennzeichnen. Nutzer:innen bekommen durch den neuen Service die Möglichkeit, ihre analoge Post automatisch zu digitalisieren und zusammen mit anderen wichtigen E-Mails in ihrem GMX- oder Web.de-Postfach zu bündeln. Die angehängten Scans können sie als PDF-Datei herunterladen.

Digitale Postzustellung schafft mehr Flexibilität

Der neue Postscan-Service ist nicht nur für digitale Nomaden interessant. Privatpersonen können so zum Beispiel Rechnungen auch dann bearbeiten, wenn sie gerade im Urlaub sind. Die Originalbriefe werden bei der Post aufbewahrt und einmal im Monat gesammelt an eine Wunschadresse zugestellt. Der neue, digitale Service ist sowohl vorübergehend als auch dauerhaft nutzbar und kostet 14,99 Euro pro Monat.

