Neuerung für Windows 11: So einfach könnt ihr bald über das Startmenü auf euer Smartphone zugreifen

Schon seit geraumer Zeit arbeitet Microsoft daran, die Verbindung zwischen seinem Betriebssystem Windows 11 und Smartphones zu erleichtern. Zuletzt wurde etwa die Verbindung zwischen Windows und iPhones ermöglicht. Vorher war es nur Android-User:innen erlaubt, ihr Smartphone mit dem Betriebssystem zu koppeln. Jetzt macht Microsoft die Funktion mit einem weiteren Update für beide Smartphone-Systeme noch lohnenswerter.

Windows 11: So greift ihr auf euer Smartphone über das Startmenü zu

Wie Windows Latest berichtet, gibt es künftig ein neues Panel im Startmenü, wenn ihr euer Smartphone über die Link-zu-Windows-App mit Windows 11 verbunden habt. Die Neuerung steht zunächst über das optionale Update KB5055627 zur Verfügung. Am 13. Mai 2025 will Microsoft allerdings den globalen Rollout über einen Sicherheitspatch durchführen, der für alle Windows-11-User:innen verpflichtend ist.

Sobald ihr nach dem Update euren PC startet und euer Smartphone verbunden habt, tauchen das neue Panel und sämtliche Funktionen künftig automatisch im Startmenü. Das Aufrufen der App ist nicht mehr notwendig, da sie unauffällig im Hintergrund läuft, während die wichtigen Features und Informationen im Startmenü von Windows 11 angepinnt werden.

Dazu zählt neben dem aktuellen Ladestatus eures Smartphones auch der Zugriff auf eure Nachrichten, Anrufe und Fotos. Dabei seht ihr auch neue Fotos oder Nachrichten in einem kleinen Feed am unteren Rand des Panels. Zudem könnt ihr mit wenigen Klicks Dateien von eurem Windows-11-PC an euer Smartphone versenden. Die Verbindung kommt allein über euer WLAN zustande; ein Kabel wird nicht benötigt.

Das optionale Update könnt ihr installieren, indem ihr den Bereich „Windows Update“ in den Systemeinstellungen öffnet und dort auf das kumulative Update klickt. Installiert zudem die „Link zu Windows“-App auf eurem Smartphone und stellt die Verbindung zwischen den Geräten anhand der Anleitung durch. Anschließend solltet ihr das neue Panel direkt neben dem herkömmlichen Startmenü sehen, wenn ihr es aufruft. Sollte das nicht der Fall sein, wechselt zu den Einstellungen und öffnet „Personalisierungen“ und danach „Start“. Dort sollte dann eine Option stehen, um mobile Geräte im Startmenü von Windows 11 anzeigen zu lassen.

