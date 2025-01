Du kannst per Windows 11 bald auf dein iPhone zugreifen

Zugriff aufs iPhone in Windows 11 bald via Startmenü. (Bild: Microsoft)

Seit dem im Oktober 2024 bereitgestellten großen Windows-11-Update (24H2) können Android-Nutzer:innen über das Startmenü des Microsoft-Betriebssystems auf ihr Smartphone zugreifen. Möglich ist dadurch der direkte Zugriff auf Akkustatus, Benachrichtigungen, Nachrichten, Anrufe und Fotos.

Neue Funktionen für Windows-11-Insider

Jetzt macht Microsoft diese Funktionen auch für jene Windows-11-Nutzer:innen zugänglich, die über ein iPhone verfügen, wie das Unternehmen mitteilt. Aktuell steht das Ganze für Tester:innen des sogenannten Windows-Insider-Programms (Dev- und Beta-Channels) zum Ausprobieren zur Verfügung.

Damit dürfte es auch nicht mehr allzu lange dauern, bis die entsprechenden Features allen Windows-Nutzer:innen zugänglich gemacht werden. Microsoft spricht derzeit von einem Start „in den kommenden Monaten“.

PCs benötigen Bluetooth-LE-Verbindung

Wichtig ist allerdings, dass die jeweiligen PCs über eine Bluetooth-LE-Verbindung verfügen, wie Winfuture betont. Das ist vor allem bei Desktop-Geräten nicht immer der Fall. iPhones sollten mindestens iOS 15 installiert haben. Zudem ist ein Microsoft-Konto Pflicht.

Sind alle Voraussetzungen erfüllt, können iPhone-Nutzer:innen per Phone-Link ihr Smartphone in dem eigens integrierten rechten Side-Panel verbinden. Dann können etwa iMessages direkt über den Windows-PC empfangen und beantwortet werden.

Ebenfalls interessant ist die Möglichkeit, Daten direkt über das Startmenü auf iPhones oder Android-Geräte zu übertragen. Dieses Phone-Link-Feature testet Microsoft seit Dezember 2024.

Das Ganze ist vor allem dann nützlich, wenn man größere Mengen an Fotos oder Dateien von PC zu Mobilgerät schicken will oder umgekehrt. Dazu einfach „Send Files“ unten in dem Panel klicken. Die Datenübertragung ist aber auch über das nativ in Windows 11 integrierte Teilen-Feature möglich.

Neuer Anreiz zum Umstieg auf Windows 11?

Für PC-Nutzer:innen könnte vielleicht diese neue Feature ein weiterer Anreiz sein, zu Windows 11 upzugraden. Obwohl am 14. Oktober 2025 der Support für Windows 10 endet, ist die ältere OS-Version noch auf deutlich über der Hälfte aller Desktop-Rechner installiert. Allein in Deutschland sollen noch gut 30 Millionen Rechner mit Windows 10 laufen.