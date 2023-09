Disney Plus mit Sonderangebot: Diesen Rabatt gibt es noch bis 20. September

Hinweis: Wir haben in diesem Artikel Provisions-Links verwendet und sie durch "*" gekennzeichnet. Erfolgt über diese Links eine Bestellung, erhält t3n.de eine Provision.

Schluss mit Account-Sharing bei Netflix und die Perspektive auf eine Preiserhöhung bei Disney Plus: Wer gerne Streaming-Services nutzt, muss aktuell in vielen Fällen tiefer in die Tasche greifen. So ist der kostenlose Testzeitraum bei Apple TV Plus eine echte Seltenheit geworden – und könnte ebenfalls bald Geschichte sein. Da kommt die neue Aktion von Disney Plus doch einigermaßen überraschend. Besonders interessant: Nicht nur Neukund:innen, sondern auch zurückkehrende Abonnent:innen können sparen.

Rabattaktion bei Disney Plus: So viel könnt ihr jetzt sparen

Bei Disney Plus könnt ihr aktuell das gesamte Streaming-Angebot drei Monate lang für je 1,99 Euro pro Monat nutzen. Nach den drei Monaten kostet das Abo wieder regulär 11,99 Euro, wenn ihr nicht vorab kündigt. Außerdem könnt ihr aktuell das Jahresabo für 89,90 Euro abschließen.

Wie lange ist die Disney-Plus-Aktion verfügbar?

Die Aktion läuft bis einschließlich 20. September und ist nur für Menschen mit einem Alter von mindestens 18 Jahren verfügbar. Zudem lässt sich das Angebot nicht mit anderen Aktionen kombinieren. Habt ihr euch für die 1,99-Euro-Aktion entschieden, könnt ihr bis zum Ablauf des dritten Monats kündigen, bevor anschließend der reguläre Monatspreis erhoben wird.

Solltet ihr bereits zu einem früheren Zeitpunkt ein Disney-Plus-Abo gehabt haben, könnt ihr trotzdem von dem neuen Angebot profitieren. Disney scheint mit dem Rabatt auch verlorene Kund:innen zurückgewinnen zu wollen.

Welche Highlights warten bei Disney Plus im Aktionszeitraum?

Der größte Neuzugang bei den Serien dürfte die von vielen Fans sehnlich erwartete zweite Staffel der Marvel-Serie Loki sein. Sie startet ab dem 6. Oktober. Zudem erscheinen aktuell wöchentlich neue Episoden der Star-Wars-Show Ahsoka. Der neue Pixar-Film Elemental ist mittlerweile ebenfalls im Abo enthalten.

Pünktlich zu Halloween wird nur wenige Monate nach dem Kinostart zudem Haunted Mansion zum Streamen bereitstehen. Bereits seit dem 6. September ist zudem das Remake des Disney-Klassikers Arielle, die Meerjungfrau im Programm. Auch wird innerhalb der drei vergünstigten Monate die komplette dritte Staffel Only Murders in the Building erscheinen.

Die neue große Fantasy-Serie Percy Jackson hat Disney allerdings genau auf den 20. Dezember terminiert. Zu diesem Zeitpunkt müsst ihr euch bereits entschieden haben, ob ihr den Streaming-Service weiter nutzt. Hier geht’s direkt zum Angebot*

