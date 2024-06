Nvidia will Spiele mit KI-Assistenten ausstatten – und so sieht das aus

Nvidia hat eine KI namens Project G-Assist entwickelt, die direkt in eure Spiele integriert werden soll. Die KI bietet Hilfestellung und beantwortet Fragen, für die ihr sonst Quellen außerhalb des Spiels aufsuchen müsstet.

Project G-Assist funktioniert ähnlich wie große Sprachmodelle, beispielsweise ChatGPT: Spieler können Text oder Spracheingaben machen, die zusammen mit dem Bild auf dem Bildschirm an die KI gesendet werden. Diese Informationen werden dann an ein großes Sprachmodell geschickt, das mit einer speziell auf das Spiel zugeschnittenen Datenbank gefüttert wurde. Die KI antwortet euch in einem Dialogfenster und nutzt dabei Text-to-Speech.

Die Anfragen werden entweder lokal mit einer Geforce-RTX-Karte oder in der Cloud bearbeitet. Wir zeigen euch, wie das in der Praxis genutzt werden kann.

So soll Nvidias KI-Assistent funktionieren

Anhand des Spiels Ark: Survival Ascended zeigt Nvidia, wofür der Assistent eingesetzt werden könnte. Er kann zum Beispiel simple Fragen beantworten wie: „Welche Waffe ist die beste für den Start und wo finde ich die Materialien dafür?“ Die KI gibt dann entsprechende Hilfestellung.

Da die KI auch „sieht“, was auf dem Bildschirm passiert, könnt ihr einen Dinosaurier anschauen und den Assistenten fragen, was das für ein Dino ist und wie man ihn zähmen kann. Er kann außerdem bei der Verteilung der Skillpunkte helfen, indem ihr ihm zeigt, wie ihr euren Charakter bisher geskillt habt und was ihr mit ihm vorhabt.

G-Assist soll die Performance verbessern

G-Assist soll außerdem dabei helfen, die Performance in Spielen auf dem PC zu verbessern. Ihr könnt ihn zum Beispiel fragen, welche Einstellungen für euer System die besten sind, um eine bestimmte Framerate zu erreichen.

Er kann zudem Performance-Metriken wie Framerates, Stromverbrauch oder Latenz über einen bestimmten Zeitraum als Graph anzeigen. G-Assist kann euch auch sagen, wie ihr das Spiel so einstellt, dass ihr möglichst wenig Strom verbraucht. Das könnte besonders für Laptop-Nutzer interessant sein.

Ob der Assistent in allen Spielen funktioniert oder vorerst nur mit bestimmten Titeln, ist momentan nicht bekannt. Auch ein Erscheinungsdatum gibt es bisher nicht.

