Hier fährt KI mit: Opel, Fiat und Co. machen ChatGPT zum Beifahrer

ChatGPT ergänzt nun die Spracherkennung in Fahrzeugmodellen von DS Automobiles. Mit dem Zauberwort „OK Iris“ eröffnet sich ein völlig neues Konversationserlebnis. (Symbolbild: Diego Thomazini / Shutterstock)

Die französische Automobilmarke DS Automobiles ist eine Marke innerhalb des Konzerns Stellantis, der Marken wie Opel, Fiat und Peugeot, aber auch Jeep, Fiat und Alfa Romeo angehören. Nun hat DS angekündigt, das Fahrerlebnis um „eine weitere Dimension“ zu erweitern: Über das bestehende DS Iris System soll in Zukunft ChatGPT integriert werden.

Während einer sechsmonatigen Pilotphase können europäische Kund:innen ChatGPT in ihrem mit DS Iris ausgestatteten Fahrzeug kostenlos aktivieren. Die Einbindung des Chatbots soll die bordeigene Spracherkennung dabei ergänzen, aber nicht ersetzen.

ChatGPT gibt Hinweise zu Sehenswürdigkeiten und erzählt Geschichten

In Kombination mit dem DS Iris System ist ChatGPT für alle Modelle der Baureihen DS 3, DS 4, DS 7 und DS 9 verfügbar. Laut der Unternehmensseite wird das DS Iris System durch ChatGPT „noch mehr zu einem digitalen Assistenten an Bord, der eine Vielzahl von Aufgaben erledigt“.

Die Fahrer:innen können über Sprachbefehle auf das Navigationssystem und weitere Funktionen zugreifen. Die Steuerung von ChatGPT erfolgt ebenfalls über Sprachsteuerung und den Befehl „OK Iris“ oder einer entsprechenden Taste am Lenkrad.

Die Antworten werden vorgelesen, damit man beim Fahren nicht unnötig abgelenkt wird. Auf Nachfrage ist ChatGPT in der Lage, Hinweise zu Sehenswürdigkeiten oder Kunstwerken zu geben oder – gerade für lange Autofahrten mit Kindern nützlich – Geschichten für klein und groß zu erzählen.

„Unsere Mission bei DS Automobiles ist es, unseren Kunden ein einzigartiges Erlebnis an Bord zu bieten. Mit der Integration von ChatGPT nutzen wir erstmals die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz in der Welt des Automobils. Diese neue Technologie ist intuitiv zu nutzen und wirkt sehr realistisch, sie macht jede Fahrt zu einer einzigartigen Reise“, so Olivier François, CEO DS Automobiles.

Ermöglicht wird die Integration der künstlichen Intelligenz in das DS Iris System durch die Software „SoundHound AI powered by ChatGPT API“. Der Service fußt auf der Version 3.5 von ChatGPT: Das bedeutet auch, dass alle Informationen auf dem Informationsstand September 2021 basieren, dementsprechend sind keine Echtzeitinformationen möglich.

Testphase und Aktivierungsprozess

Das Projekt wird zunächst für eine sechsmonatige Pilotphase kostenlos angeboten. Der Service steht in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Spanien und Italien in der jeweiligen Landessprache zur Verfügung.

Der Haken: Das Angebot gilt in der Testphase nur für die ersten 20.000 Anträge von Kund:innen in den teilnehmenden Ländern. Aktiviert werden kann ChatGPT im eigenen Fahrzeug nach der Registrierung auf der Website.

Die Anmeldung muss zwischen dem 19. Oktober 2023 und dem 29. Februar 2024 abgeschlossen werden. Der Dienst wird für die entsprechenden Fahrzeuge und Teilnehmer:innen per Cloud (Over-the-Air-Update) aktiviert.

