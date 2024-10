OpenAI integriert Suchfunktion in ChatGPT: So könnt ihr sie nutzen

Wer besonders oft ChatGPT nutzt, wird das Problem vermutlich kennen. In der linken Spalte habt ihr unzählige Chats mit der KI. Aber wo war noch gleich die eine Information, die ich jetzt benötige? Das Suchen nach dem richtigen Chat und der passenden Antwort von ChatGPT kann in solchen Momenten recht lange dauern. Und das hat auch OpenAI erkannt.

Anzeige Anzeige

Suchfunktion für ChatGPT

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von X Corp., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von X Corp. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von X Corp., jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Wie das Unternehmen in einem Post auf X bekanntgab, wird ab sofort eine Suchfunktion in ChatGPT ausgerollt. Sobald diese aktiv ist, findet ihr links oben über dem Bereich der Chat-Liste ein Lupensymbol. Klickt ihr das Symbol an, öffnet sich ein neues Fenster mit einer Suchleiste. Hier könnt ihr nach Schlagworten suchen, um die entsprechenden Chats aufzurufen, in denen das Wort vorkommt.

Anzeige Anzeige

Suchanfragen werden anschließend in einer Liste darunter angezeigt. So könnt ihr also später in die Suche zurückkehren und müsst nicht noch einmal den Begriff eingeben, um an die vorherigen Ergebnisse heranzukommen. Wie lange diese Suchergebnisse gespeichert werden, ließ OpenAI allerdings bisher nicht durchklingen.

Anzeige Anzeige

Was der ChatGPT-Anbieter aber schon verraten hat, ist, dass die Suchfunktion in Wellen ausgerollt wird. Zunächst haben nur Plus- und Team-Abonnent:innen Zugriff auf die Suchfunktion. In etwa einer Woche sollen dann alle Enterprise- und Edu-User:innen folgen. Wie so oft bei OpenAI und ChatGPT bekommen kostenlose Nutzer:innen die Funktion als Letzte. Hier strebt das KI-Unternehmen einen Release im Laufe des Novembers an.

6 Bilder ansehen Lokale KI: Mit diesen 5 Tools kein Problem Quelle: Midjourny / t3n

Mehr zu diesem Thema