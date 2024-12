Orca, Posaune und Lawine: Diese neuen Emojis sollen 2025 kommen

Emojis sind aus der alltäglichen Kommunikation kaum mehr wegzudenken. Und obwohl uns in Messengern mittlerweile eine Vielzahl der kleinen Bildchen zur Verfügung steht, gibt es immer noch einiges, das fehlt.

In solchen Fällen können Nutzer:innen einen Antrag beim Unicode-Konsortium stellen und begründen, warum es zwingend notwendig ist, dass es zum Beispiel ein Bigfoot-Emoji gibt. Wird der Antrag angenommen, geht es in die Umsetzung, und schon bald – na gut, „bald“ ist relativ – finden wir in Messengern das entsprechende Symbol und können darstellen, wen wir da beim Wandern im Harz getroffen haben.

Kampfwolke und Balletttänzer:in: Diese Emojis sollen 2025 kommen

Für 2025 stehen auf der Liste des Unicode-Konsortiums neben der bereits erwähnten „haarigen Kreatur“ auch ein Orca, das Kerngehäuse eines Apfels, eine Posaune, ein „verzerrtes Gesicht“, eine „Kampfwolke“, eine Gerölllawine und ein Schatzkästchen. Dazu kommen noch ein:e Balletttänzer:in und mehr Auswahl bei den Hautfarben für die bereits existierenden Emojis „Menschen beim Wrestling“ und „Menschen mit Hasenohren“.

Die Vorschläge kommen gleich mit mehreren Disclaimern: Zum einen ist die finale Entscheidung, ob diese Emojis wirklich alle ausgerollt werden, noch nicht gefallen. Einzelne können wegfallen, es können aber auch noch weitere dazukommen.

Auch werden die neuen Emojis nicht unbedingt so aussehen wie vom Unicode-Konsortium entworfen. Apple, Android und andere Betriebssysteme sowie Plattformen verfolgen hier einen jeweils eigenen Stil, der sich auch auf die kleinen Bildchen auswirkt.

Zu guter Letzt müssen sich alle, die nun gedanklich ihre Nachrichten schon mit Orcas und Trombonen aufwerten, noch etwas gedulden. Die Emojis sollen mit Unicode 17.0.0 ausgerollt werden – der Standard befindet sich aktuell noch im Entwurfstatus; die Veröffentlichung ist für September 2025 geplant.

Daraus folgt aber auch eine gute Nachricht: Das Konsortium nimmt weiterhin Vorschläge für neue Emojis an – sollte euch also noch ein ganz bestimmtes Bildchen fehlen, könnt ihr den Antrag jederzeit stellen.

