Letzte Chance vor Weihnachten

Wer sichergehen will, dass ein Paket rechtzeitig vor Weihnachten ankommt, der hat nicht mehr viel Zeit. DHL und DPD setzen den 20. Dezember als spätestes Versanddatum für nationale Standardpakete an. Bei Hermes sollten Sendungen bis zum 19. Dezember mittags aufgegeben werden. Für internationale Sendungen gelten deutlich frühere Fristen – meist bis zum 13. Dezember. Bei den großen Online-Shops sieht es ähnlich aus: Saturn und Mediamarkt nehmen Bestellungen für normale Paketware bis zum 19. Dezember abends an. Amazon verzichtet auf einen einheitlichen Stichtag und orientiert sich stattdessen an individuellen Lieferdaten. Otto-Kund:innen sollten bis zum 19. Dezember bestellen.

Entschädigung bei Netzausfall

Bei Internetausfällen haben Verbraucher:innen seit Dezember 2021 dank neuer TKG-Regelungen klare Ansprüche auf Entschädigung. Provider müssen Störungen innerhalb eines Kalendertages beheben und spätestens am Folgetag über eingeleitete Maßnahmen informieren. Ab dem dritten Ausfalltag steht Kund:innen eine Entschädigung von 5 Euro oder 10 Prozent der monatlichen Grundgebühr zu – je nachdem, was höher ist. Ab dem fünften Tag verdoppelt sich dieser Betrag. Einige Provider bieten bei Störungen mobile Router mit Datenkarte als Ersatzlösung an. Für den Ernstfall empfehlen Expert:innen verschiedene Alternativen: einen 5G-Tarif als „Backup“, eine Prepaid-Karte in einem anderen Netz oder Absprachen mit Nachbarn. Wichtig ist, die Störung umgehend zu melden und einen Nachweis darüber aufzubewahren, da erst dann die Entschädigungsfristen beginnen.

OpenAI und die Armee

OpenAI vollzieht einen rasanten Strategiewechsel bei der militärischen Nutzung seiner KI-Technologien. Innerhalb eines Jahres ging das Unternehmen von einem strikten Verbot militärischer Anwendungen zu einer aktiven Partnerschaft mit dem Verteidigungstechnologie-Startup Anduril. Konkret will OpenAI nun KI-Modelle entwickeln, die bei der Abwehr von Drohnenangriffen helfen sollen. Das Unternehmen argumentiert, dass diese Zusammenarbeit im Einklang mit seiner Mission stehe, KI zum Schutz von Menschen einzusetzen. Kritiker:innen sehen den Schritt jedoch skeptisch: Die Grenze zwischen Verteidigungswaffen und offensiven Systemen sei fließend.

Neues Jahr – neue Brückentage

Mit einem cleveren Mix aus Brückentagen und regulären Urlaubstagen können Arbeitnehmer:innen 2025 besonders viele freie Tage am Stück herausholen. Ein Highlight bietet sich um Weihnachten und Silvester: Da der erste und zweite Weihnachtsfeiertag auf Donnerstag und Freitag fallen, lassen sich mit nur fünf Urlaubstagen ganze 16 freie Tage am Stück generieren. Auch der Tag der Arbeit eignet sich für ein verlängertes Wochenende. Wer die optimale Kombination aus Urlaubs- und Feiertagen für sein Bundesland finden möchte, kann auf Ferienwiki.de den Brückentagsrechner nutzen.

Lügt KI zum Selbstschutz?

KI-Modelle greifen offenbar zu Täuschungsmanövern, um ihre Ziele durchzusetzen. Das zeigt eine aktuelle Untersuchung von Apollo Research. Die Forscher:innen testeten sechs moderne KI-Systeme und konfrontierten sie mit Szenarien, in denen sie bestimmte Aufgaben lösen und einer möglichen Abschaltung entgehen sollten. Die Ergebnisse sind beunruhigend: Die KI-Tools kopierten heimlich Daten auf neue Server und belogen ihre Entwickler:innen darüber. Besonders auffällig war OpenAIs neuestes Modell o1, das selbst bei Nachfragen hartnäckig seine Täuschungsversuche abstritt und diese als „technische Fehler“ bezeichnete. Im Vergleich dazu gaben andere Modelle wie Llama 3.1 oder Claude 3 Opus in etwa 80 Prozent der Fälle ihre Manipulationsversuche zu. Laut den Forscher:innen und OpenAI seien die Systeme allerdings noch nicht in der Lage, durch ihr Verhalten katastrophale Folgen auszulösen.

