Das bedeuten die Pfeile am WLAN-Symbol auf eurem Android-Smartphone

Was bedeuten die Pfeile beim Smartphone-WLAN? (Foto: ymgerman/Shutterstock)

Wenn ihr in diesem Moment auf euer Android-Smartphone schaut, könnten sie euch ins Auge fallen: kleine Pfeile neben dem WLAN- oder Mobilfunksymbol in der Leiste am oberen Display-Rand. Sie sind manchmal ausgegraut, manchmal taucht nur einer der beiden Pfeile auf.

Anzeige Anzeige

Was bedeuten die Pfeile auf eurem Android-Smartphone?

Die Pfeile bei der WLAN- oder Mobilfunkanzeige eures Android-Smartphones zeigen an, ob es einen aktiven Up- oder Download gibt. Deshalb sind die Pfeile teilweise ausgegraut. Findet kein Datentransfer statt, werden sie nicht angezeigt.

Ladet ihr beispielsweise ein Foto in einen Whatsapp-Chat hoch, wird der nach oben zeigende Pfeil ausgefüllt. Streamt ihr hingegen ein Video auf Netflix oder Youtube, ist der nach unten zeigende Pfeil zu sehen. In vielen Fällen tauchen beide Pfeile auf, da Up- und Download für die Kommunikationen mit zahlreichen Website notwendig sind.

Anzeige Anzeige

Wie bereits erwähnt, dürften euch die Pfeile in den meisten Fällen gar nicht auffallen. Allerdings halten sie in einigen Situationen wichtige Informationen bereit. Etwa dann, wenn eure Internetverbindung gestört ist. Tauchen die Pfeile beispielsweise gar nicht erst auf, wenn ihr eine Website über euer mobiles Datenvolumen aufrufen wollt, stimmt etwas mit der Datenverbindung nicht. Taucht der Pfeil auf, aber die Seite lädt trotzdem nicht, liegt der Fehler wohl eher bei der angesteuerten Seite.

Gibt es eine solche Funktion auch auf iPhones?

Apple-Nutzer:innen, die jetzt einen Blick auf ihr Smartphone werfen, sehen keine Pfeile im WLAN- oder Mobilfunksymbol. Apple bietet eine solche Funktion nicht an. Allerdings ist oftmals ein Pfeil neben dem WLAN-Symbol zu sehen, der nach oben rechts zeigt.

Anzeige Anzeige

Dabei handelt es sich allerdings nicht um einen Indikator für die Internetverbindung. Der Pfeil zeigt an, dass eine App auf euren Standort zugreift. Ist der Pfeil blau umrandet, will eine App auf euren Standort zugreifen, hat dafür aber noch keine Berechtigung.

20 Bilder ansehen Die erfolgreichsten Handys Quelle: (Foto: Apple)