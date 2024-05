So sollen Windows 11 und Android künftig besser zusammenarbeiten

Während viele Windows-Nutzer:innen immer noch Windows 10 vor Windows 11 bevorzugen, wird Microsoft nicht müde, weitere Funktionen in die aktuelle Version des Betriebssystems zu integrieren. Vor allem für Nutzer:innen, die neben Windows 11 auch ein Android-Smartphone im Einsatz haben, kommt jetzt eine neue Erleichterung, wie unter anderem The Verge berichtet.

Anzeige Anzeige

Die Windows-App Phone Link, die in Deutschland auf „Smartphone-Link“ hört und auf Handy-Seite „Link zu Windows“ heißt, wird bald in der Lage sein, ohne Zwischenschritte Text auf Fotos und Bildern eines verknüpften Android-Smartphones zu erkennen und zur weiteren Verarbeitung verfügbar zu machen.

Mit dem Windows-PC direkt auf Smartphone-Inhalte zugreifen – dank Phone Link & Link zu Windows

Phone Link dient dazu, das Smartphone mit dem eigenen Windows-PC zu koppeln, um von diesem auf Nachrichten, Anrufe und Fotos zuzugreifen. Im Prinzip lässt sich so das ganze Smartphone-Interface auf dem PC anzeigen.

Anzeige Anzeige

Besonders in Sachen Fotos ist das natürlich eine praktische Funktion, um den Zwischenschritt über die Cloud oder mühselige Kopier-Aktionen zu überspringen und umgehend auch vom Laptop oder Desktop-PC aus auf die Smartphone-Galerie zuzugreifen. Das neue Texterkennungs-Feature, das gerade in einer Vorabversion für Betatester:innen zur Verfügung steht, geht noch einen Schritt weiter und macht auch Textinhalte auf Fotos direkt zugänglich.

Windowscentral schreibt dazu: „Die Funktion verwendet OCR (Optical Character Recognition, [Deutsch: optische Zeichenerkennung]), um Text in einem Bild zu erkennen.“ OCR sei schon Teil mehrerer Windows-Apps, letztes Jahr wurde etwa die Screenshot-Funktion Snipping-Tool damit ausgestattet. Entsprechend wäre es, so The Verge, aktuell auch möglich, über Phone Link ein Foto vom Smartphone zu öffnen und darauf befindlichen Text über das Snipping-Tool auslesen zu lassen – eben dieser Zwischenschritt wird durch die neueste Version von Phone Link nun also ebenfalls überflüssig.

Anzeige Anzeige

Wie auf Screenshots von Windowscentral zu erkennen ist, ist dazu eine extra Schaltfläche mit der Beschriftung „Text“ in Phone Link eingezogen. Wird der Button geklickt, versucht die OCR-Funktion von Windows 11, Text zu erkennen. „Hat das OCR-System Text erkannt, muss der Nutzer den Inhalt nur noch mit der Maus markieren und kann ihn im Anschluss einfach kopieren. Alternativ kann man auch automatisch sämtlichen Text in einem bestimmten Bild kopieren lassen, um ihn anderweitig weiterzuverwenden“, erklärt die Windows-Newsseite Winfuture die Neuerung.

Funktion steckt schon in der Release Preview

Das neue Feature ist in die Phone-Link-Version 1.24051.91.0 integriert, testen lässt sie sich derzeit über die Windows-Insider-Preview-Build 22635.3646. Da es sich dabei um eine Release Preview handelt, rechnet man zumindest bei The Verge mit einem baldigen Rollout für alle Nutzer:innen.

Anzeige Anzeige

Übrigens lässt sich Phone Link auch in Kombination mit iOS-Geräten nutzen, allerdings sei der Funktionsumfang hier geringer. Ob auch das neue OCR-Feature einzieht, ist daher unklar.

Mehr zu diesem Thema