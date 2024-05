Windows 11: Deshalb wechseln Nutzer derzeit zurück zu Windows 10

Nach drei Jahren am Markt hat Microsofts aktuelle Betriebssystemversion Windows 11 nur wenige Nutzer:innen von sich überzeugen können. Im Gegenteil: Zuletzt ist die Beliebtheit von Windows 11 sogar wieder gesunken – und Windows 10 konnte dem Nachfolger Marktanteile abknöpfen.

Drei Viertel der Deutschen nutzen Windows 10

In Deutschland etwa kommt das neun Jahre alte Windows 10 laut aktuellen Zahlen von Statcounter auf einen Marktanteil von 76,8 Prozent. Das sind fast sieben Prozentpunkte mehr als noch zu Jahresbeginn. Windows 11 hat dagegen im selben Zeitraum über sechs Prozentpunkte verloren und hält sich bei 18,8 Prozent.

Während auf den ersten Blick die hohen Hardwareanforderungen als Hemmschuh für einen Wechsel zu Windows 11 gelten, erklärt das kaum den Wechsel von Windows-11-Nutzer:innen zurück zu Windows 10. Für diesen ungewöhnlichen Vorgang hat Digital Trends jetzt einen weiteren nachvollziehbaren Grund ausgemacht: Windows 11 nervt mit zahlreichen Problemen.

Windows-11-Probleme: Soundwiedergabe und mehr

So schlagen sich zahlreiche Nutzer:innen mit Problemen bei der Soundwiedergabe herum. Teilweise soll sich Windows 11 einfach weigern, Musik abzuspielen oder Geräusche wiederzugeben. Auch bei der Internetverbindung scheint es öfter einmal zu haken.

Darüber hinaus berichten Nutzer:innen, dass bei ihnen unter Windows 11 der Bildschirm flackert oder ganz ausfällt. Ebenfalls ein Ärgernis: In manchen Fällen schafft es die interne Suche nicht, Dateien zu finden, die aber eigentlich vorhanden sind. Last but not least sollen Spiele unter Windows 11 langsam laufen.

Troubleshooter für Microsofts neues Betriebssystem

Die Kolleg:innen von Digital Trends geben zwar eine ganze Reihe von Tipps, mit denen sich die Probleme möglicherweise beheben lassen – darunter in das Betriebssystem integrierte Troubleshooter -, allerdings steigert es die Beliebtheit von Windows 11 kaum, wenn es drei Jahre nach dem Start immer noch mit solchen Kinderkrankheiten kämpft.

Sehr wahrscheinlich ist also, dass eine ganze Reihe von Nutzer:innen wegen der zahlreichen Probleme mit Windows 11 in den vergangenen Wochen wieder zurück zu Windows 10 gewechselt ist. Da scheinen auch die regelmäßigen Pop-up-Banner nicht zu helfen, mit denen Microsoft versucht, Windows-10-Nutzer:innen zum Wechsel zu Windows 11 zu überreden.

Windows 10: Support läuft im Oktober 2025 aus

Dabei läuft der offizielle Support für Windows 10 im Oktober 2025 aus. Allerdings scheinen sowohl private Nutzer:innen als auch Firmen auf Zeit zu spielen und auf ein baldiges Erscheinen von Windows 12 zu setzen – um Windows 11 überspringen zu können.