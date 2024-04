Ein ehemaliger Microsoft-Mitarbeiter hält Windows 11 für „lächerlich schlecht“ – das ist der Grund

Der ehemalige Microsoft-Mitarbeiter Andy Young hat seinem Unmut auf X Luft gemacht. In einem Post schreibt er, dass das „Windows-11-Startmenü lächerlich schlecht“ ist, weil es so lange braucht, um Ergebnisse anzuzeigen.

Im angefügten Video ist zu sehen, wie Young versucht, das Notepad über die Suche aufzurufen. Das Startmenü von Windows 11 reagiert mehrere Sekunden lang gar nicht, was Young dazu bewegt, es wieder zu schließen. Als er es erneut aufruft und versucht, „Notepad“ einzugeben, registriert das Startmenü noch die Eingaben aus den vorherigen Versuchen und zeigt „notepadnotenote“ in der Suchleiste an.

Langsames Betriebssystem trotz potenter Hardware

Young betont, dass es sich bei der genutzten Hardware keinesfalls um langsame Komponenten handelt. In seinem Computer stecken ein „Intel Core i9“-Prozessor sowie 128 Gigabyte Arbeitsspeicher – deutlich mehr als in durchschnittlichen Rechnern.

Unter dem Post melden sich zahlreiche User:innen zu Wort, die ebenfalls von einem langsamen Startmenü in Windows 11 berichten. Neben viel Kritik finden sich aber noch Tipps des Ex-Microsoft-Mitarbeiters Jerry Berg.

Berg vermutet, dass die Internetsuche im Startmenü dafür sorgt, dass Windows 11 so behäbig reagiert. Jedes Mal, wenn Nutzer:innen etwas eingeben, sucht Windows 11 parallel im Internet und auf dem Rechner nach Ergebnissen. Laut Berg könnten Einstellungen im Router oder in der Firewall dafür sorgen, dass die Internetverbindung nicht schnell zustande kommen kann, was dann zu den langen Wartezeiten führt.

Wer davon betroffen ist, soll zunächst testen, ob die Suche schneller ist, wenn der Rechner vom Internet getrennt wurde oder über einen Smartphone-Hotspot mit dem Internet verbunden ist. Denn dann läuft die Verbindung nicht zunächst über den heimischen Router.

Unglücklicherweise lässt sich die Websuche nur deaktivieren, indem ihr einen neuen Registry-Eintrag im Editor anlegt. Dazu gibt es zahlreiche Tutorial-Videos auf Youtube. Wer sich damit nicht auskennt oder unsicher ist, sollte aber davon absehen, in der Registry Änderungen vorzunehmen.

