Windows 11: Kommt bald Werbung ins Startmenü?

In einem Blog-Beitrag hat Microsoft ein neues Feature für das Betriebssystem Windows 11 angekündigt, das nicht bei allen User:innen gut ankommen dürfte. Es soll Nutzer:innen darin unterstützen, „großartige Apps aus dem Microsoft Store“ zu entdecken, so der Konzern.

Die nicht installierten Anwendungen sollen im Startmenü unter der Rubrik „Empfohlen“ angezeigt werden. Auch wenn Microsoft diesen Begriff im Beitrag gezielt nicht benutzt, handelt es sich also schlicht um Werbung.

Die Akzeptanz der User:innen scheint eine Rolle zu spielen

Ob die es aber auch wirklich in die Release-Version von Windows 11 schafft, ist noch völlig offen. Aktuell testet Microsoft das Feature im Build 22635.3495 im Insider-Preview-Programm von Windows 11 und zwar nur an Nutzer:innen in den USA, deren Geräte explizit nicht von Unternehmen verwaltet werden.

User:innen, denen die Werbung angezeigt wird, werden von Microsoft um ein Feedback gebeten. Das scheint zu zeigen, dass Microsoft seine Kund:innen mit der Werbeoffensive in diesem Fall offenbar nicht einfach überrumpeln will.

Mit Werbung hat Microsoft viel Erfahrung

Wahrscheinlich ist das eine Konsequenz früherer Maßnahmen, auf die die User:innen nicht immer positiv reagiert haben. Testweise hat Microsoft seine eigenen Apps auch schon in den Systemeinstellungen von Windows 11 sowie im Abmeldemenü und im Windows Explorer beworben.

Ebenfalls unter Windows 11 bekamen Chrome-Nutzer:innen Werbung für die Microsoft-Suchmaschine Bing angezeigt. Und wer als Windows-User:in den Webbrowser Chrome nutzen wollte, wurde ziemlich deutlich auf das Microsoft-Pendant Edge aufmerksam gemacht.

Diese Werbung lässt sich immerhin deaktivieren

In dem Blogbeitrag betont Microsoft, dass immer wieder neue Funktionen getestet würden, von denen nicht alle auch wirklich zur Verwendung kämen. Zudem erklärt der Konzern auch gleich selbst, wie man die Werbung abschalten kann.

Wer davon unbehelligt bleiben möchte, kann sie in den Systemeinstellungen deaktivieren. Damit hat man es deutlich besser als Nutzer:innen von Windows 10, die das ältere Betriebssystem zwar noch bis Herbst 2025 nutzen können, aber schon jetzt ziemlich penetrant mit Werbung für Windows 11 konfrontiert werden.

