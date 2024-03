Windows 11: Microsoft zwingt Nutzer:innen zum Wechsel der Outlook-App

Vor einiger Zeit versuchte Microsoft, seinen Nutzer:innen den hauseigenen Browser Edge als Standard-Browser aufzuzwingen. Nun scheint es dem Unternehmen mit der Einführung der neuen Outlook-App nicht schnell genug zu gehen: Microsoft greift erneut zu fragwürdigen Methoden, um die User:innen zur Nutzung von Outlook zu bewegen.

Ein neues Update, das Anfang März ausgerollt wurde, führt den Wechsel von der Mail- und Kalender-App auf das neue Outlook durch, das auf dem Webclient des bekannten Mailprogramms basiert. Zwar werden die User:innen durch ein Pop-up über die Änderungen informiert, dieses verschwindet allerdings so schnell, dass die Nutzer:innen möglicherweise keine Chance haben, die Warnung überhaupt zu lesen.

Wie Windows Latest berichtet, gibt es keine Möglichkeit, auf „Nicht jetzt“ zu klicken, da Microsoft den Umstieg auf die neue Outlook-App automatisch durchführt. Die App wird dabei direkt aus dem Microsoft Store heruntergeladen. Auf diese Weise möchte Microsoft die User:innen zur Nutzung des neuen Outlooks drängen.

„Das Pop-up, das verschwand, bevor ich den Text überhaupt lesen konnte, bot mir zwei Schaltflächen an: eine, um das neue Outlook sofort auszuprobieren, und eine weitere, um vorerst bei dem zu bleiben, was ich habe, wenn ich noch nichts ändern möchte. Bevor ich jedoch überhaupt wählen konnte, die bestehende App weiter verwenden zu wollen, schloss Microsoft die Mail-App und öffnete das neue Outlook“, schreibt der Redakteur, der den Test für Windows Latest durchführte.

Nutzer:innen können zu Mail und Kalender zurück

Eine gute Neuigkeit gibt es aber: Zumindest haben die Nutzer:innen die Option, nach dem Download und der Installation wieder zu Mail und Kalender zurückzukehren, indem sie später im besagten Pop-up oben in der Ecke eine kleine Schaltfläche anklicken können.

Wer tatsächlich zum neuen Outlook wechseln möchte, kann das tun, indem er:sie auf die Schaltfläche „Wechsle zum neuen Outlook“ klickt. Laut Windows Latest dauert es dann etwa ein bis zwei Minuten und man wird dann auf das neue Outlook-Web migriert.

Mail und Kalender noch bis Ende 2024 nutzbar

Das Portal empfiehlt jedoch nicht, die neue Outlook-App zu deinstallieren, da der ganze Prozess sonst von vorne beginnt, wenn Nutzer:innen wieder zu den alten Apps zurückkehren.

Offiziell sollen die Legacy-Mail- und Kalender-Apps erst Ende 2024 eingestellt werden. Doch so oder so, irgendwann wird wohl jeder von Microsoft dazu gedrängt, zu Outlook zu wechseln – ob er:sie will oder nicht.

