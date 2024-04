Wing Commander 3: Wie das Kultspiel die Entwicklung von Windows 95 beeinflusste

Die Microsoft-Größe Raymond Chen schwelgt in einem Blogbeitrag in alten Zeiten. Vor mehreren Jahrzehnten gab es viele Leute im Unternehmen, die Software für MS-DOS und Windows 95 getestet haben. Diese Software-Tests haben auch eine wichtige Änderung an Windows 95 hervorgebracht.

Wing Commander 3 deckt Problem in Windows 95 auf

Die ausschlaggebende Software war das Spiel Wing Commander 3: Heart of the Tiger. Die Weltraumsimulation setzt euch hinter das Steuer eines Raumschiffs, mit dem ihr feindliche Schiffe abschießt. Zwischen den Missionen stattet ihr der Heimatbasis einen Besuch ab und könnt euch dort mit NPC unterhalten.

Wie Chen berichtet, hatte einer der Tester damals das Weltraumspiel ausprobiert und einen Bug in Windows 95 gemeldet. Demnach war es nicht möglich, das Tarngerät in einer der späteren Missionen einzusetzen. Die Eingabe wurde vom Betriebssystem nicht registriert.

Damit Chen nicht selbst bis zu diesem Level zocken musste, gab ihm der Tester seinen Speicherstand. Der Entwickler stellte den Bug ebenfalls fest und konnte auch gleich eine Ursache in Windows 95 ermitteln.

Das Tarngerät von Wing Commander 3 wird über die Tastenkombination „Strg + C“ aktiviert. Dieser Shortcut hatte aber noch zwei andere Funktionen: zum einen Text kopieren, zum anderen das Einfügen von Text unterbrechen. Damals ging das Einfügen noch langsamer vonstatten als heute, weshalb gerade lange Texte bisweilen abgebrochen werden mussten.

Während das Spiel lief und die Tastenkombination für das Tarngerät gedrückt wurde, hat Windows 95 festgestellt, dass gerade kein Text aktiv eingefügt wird. Deshalb wurde der Shortcut einfach in MS-DOS – in dem Wing Commander 3 lief – noch einmal abgespielt. Das führte allerdings dazu, dass Wing Commander 3 diese Aktion nicht mehr registrieren konnte.

Chen nahm also eine Änderung an Windows 95 und der Tastenkombination vor. Der Shortcut zum Abbrechen des Einfügens war fortan nur aktiv, wenn auch ein Einfügen stattgefunden hat. Ansonsten konnte die Eingabe direkt ans Spiel weitergegeben und so auch das Tarngerät aktiviert werden.

